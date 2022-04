Hoe bepaal je de waarde van de inboedel?

Wat is je inboedel precies?

Inboedel en opstal zijn twee verschillende dingen. De inboedel zijn alle ‘losse’ spullen in het huis die je kunt meenemen bij een verhuizing. De spullen die je niet zonder beschadigingen kunt losmaken, vallen onder de opstal. Soms is het onderscheid lastig te maken. Zo valt al je keukenapparatuur (zoals je broodrooster, keukenmachine en koffieapparaat) onder je inboedel. Maar je inbouwkeuken die vastzit niet, die valt onder de opstal. En de vloer? Dat hangt af van het materiaal en de montage. Heb je bijvoorbeeld kliklaminaat? Dan is dit inboedel. Net als zachte vloerbedekking (zoals tapijt, linoleum of vinyl), ook als ze zijn vastgelijmd. Andere vastgelijmde of vastgespijkerde vloeren vallen onder opstal.

Waarde van je inboedel bepalen

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering moet je invullen hoeveel de inboedel waard is. Dat is belangrijk, zo legt woonexpert Michel Ypma van Independer uit: “Met het doorgeven van de juiste waarde voorkom je dat je te veel premie betaalt. Of te weinig, dat betekent dat je onderverzekerd bent. Maar hoe weet je wat de spullen precies waard zijn? Dat kun je op verschillende manieren uitvinden. Bijvoorbeeld door een inboedellijst te maken, een taxatie te laten doen of een inboedelwaardemeter te gebruiken. De inboedelwaardemeter is het meest gebruikelijk. Verzekeraars kunnen daarmee een goede inschatting maken, zonder dat ze van alle spullen in het huis precies moeten weten wat ervoor is betaald. Dat scheelt tijd en is handig als je bijvoorbeeld niet meer alle aankoopbonnetjes hebt.”

Hoe werkt de inboedelwaardemeter?

De inboedelwaardemeter is gebaseerd op onderzoek dat ieder jaar wordt gedaan naar de inboedels van huishoudens in Nederland. Daaruit blijkt dat er maar een paar gegevens nodig zijn om de waarde te bepalen. Denk aan de volgende vragen:

Wat is jouw leeftijd? Hoe ouder je bent, hoe meer waardevolle spullen je meestal hebt.

Hoe hoog is jouw inkomen? Hoe hoger het inkomen, hoe meer (dure) spullen er meestal in huis zijn.

Wat is de gezinssamenstelling? Woon je samen met een partner en kinderen? Dan heb je meer spullen in huis dan wanneer je alleen woont.

Hoe groot is de woning? Hoe groter het huis, hoe meer spullen er in passen.

Independer-expert Michel Ypma: “Heb je bijzondere spullen die veel waard zijn, zoals sieraden, kunst of dure apparatuur? Vergeet die dan niet op te geven, zodat de totale inboedelwaarde daar goed op aansluit. Heb je een erg hoog inkomen, of woon je in een kast van een villa in een luxe wijk? Dan is de inboedelwaardemeter voor jou niet geschikt. Die is namelijk gemaakt op basis van de gemiddelde Nederlander. Om de waarde van deze (uitgebreidere) inboedel beter te kunnen bepalen, kun je kiezen voor een taxatie of het gebruik van een inboedellijst. Op deze manier ben je er zeker van dat alle spullen goed zijn verzekerd.”

Garantie tegen onderverzekering

Bij het aanvragen van een woonverzekering wil je onderverzekering natuurlijk voorkomen. Dat betekent namelijk dat je niet het volledige bedrag vergoed krijgt bij schade, maar zelf nog een deel moet bijleggen. Gebruik je een inboedelwaardemeter bij het aanvragen van de inboedelverzekering? Dan krijg je meestal een garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat je nooit voor een te laag bedrag verzekerd bent.

Hoe zit het met nieuwe aankopen en afschrijving?

De waarde van de inboedel blijft niet jarenlang hetzelfde. Meubels en apparaten worden ouder, waardoor ze minder waard worden. Of misschien schaf je nieuwe dure producten aan, waardoor je juist meer bij je inboedelwaarde moet optellen. Michel Ypma, expert woonverzekeringen bij Independer: “Verzekeraars werken met afschrijvingslijsten. Hoe langer je bepaalde producten hebt, hoe kleiner het percentage van het aankoopbedrag dat je vergoed krijgt bij schade. Heb je een dure nieuwe tv gekocht? Geef dit dan online aan bij je verzekeraar. Je premie wordt dan aangepast, waardoor je niet bang hoeft te zijn voor onderverzekering.”

Bron: Independer