Hoe branden je kaarsen langer?

Wat je nodig hebt? Een vriezer, zout en een flinke dosis geduld.

Even invriezen

Heb je zojuist een prachtige nieuwe kaars gekocht of gekregen? Wacht dan nog even met aansteken en leg deze eerst in de vriezer. Dit verlengt de brandtijd van de kaars! Ook helpt het invriezen later bij het tegengaan van druipen.

De wonderen van zout water

Heb je geen vriezer of ligt deze bomvol leftovers? Dan kun je de kaars een uur voor gebruik ook in zout water leggen. Laat hem vervolgens aan de lucht drogen. Ook dit verlengt de brandtijd én het gaat druipen tegen.

Uitgeholde kaarsen

Soms branden kaarsen helemaal uitgehold op. De buitenranden zijn dan nog helemaal niet opgebrand. Herkenbaar? Dit heeft alles te maken met juiste moment kiezen om de kaars uit te blazen. Als je geen zin hebt in een uitgeholde, lekkende koker, moet je deze niet te snel na het aansteken uitblazen.

Dé truc

Steek een nieuwe kaars gewoon aan zoals je altijd doet (met een aansteker of een lucifer), maar laat hem eerst minstens een paar uur branden voor je ‘m weer uitblaast. Als je dit consequent doet, brandt de toplaag in zijn geheel en stolt het ook weer helemaal vlak. Wanneer je de kaars de keer daarna weer aansteekt, brandt de kaars gewoon weer netjes vlak op.

