Hoe check je het glas in je ramen en wat levert het op als je ze vervangt?

En hoe zie je überhaupt wat voor glas er in de ramen van je huis zit? In dit artikel leggen we het je uit. Ook vertellen we je welk glas het beste bij jouw woning past en wat je ermee bespaart.

Soorten glas

Enkel glas bestaat uit één laag glas en isoleert haast niet, dubbel glas bestaat uit twee lagen en isoleert matig. Je kunt dus beter voor HR, HR ++ of Triple glas gaan. HR glas heeft een coating, waardoor het beter isoleert. HR++ is nóg beter, aangezien het dubbel glas is met een coating en een isolerend gas tussen de platen, waardoor het heel goed isoleert. Triple glas bestaat uit drie glasplaten met een coating en isolerend gas waardoor het supergoed isoleert.

Zo zie je welk glas er in je ramen zit

Om te zien of je geld kunt besparen door je ramen te vervangen, moet je natuurlijk weten wat voor glas er nu in zit.

Enkel glas

Enkel glas herken je eigenlijk meteen, aangezien het raam dan uit één glasplaat bestaat. Dat kun je zien op de plek waar het glas in het kozijn zit. Bij dubbel glas of HR (++) zie je aan de kant van het kozijn een aluminium strip tussen de platen. Maar om te zien of het gewoon dubbel glas of HR glas is, kost wel wat extra moeite.

Dubbel glas

Om dit te checken kun je een aansteker of lucifer gebruiken. Houd deze vijf tot tien centimeter voor het raam en kijk naar de weerspiegeling van de vlammetjes in het raam. Als het goed is, zie je vier vlammetjes. Wanneer alle vlammetjes dezelfde kleur hebben, zit er dubbel glas tussen de kozijnen.

HR glas

Heeft het tweede of derde vlammetje een andere kleur (meestal roze of blauw)? Dan is het HR glas. Deze kleurverandering ontstaat door de isolerende coating van het glas. Maar let op: met deze truc zie je alleen óf je HR-glas hebt, niet welk soort HR-glas.

Kijk of er op de aluminium strip tussen de glasplaten een code staat met HR, HR+ of HR++. Zie je niet staan? Dan heb je of dubbel glas of HR.

Hoeveel levert het op als het glas in de ramen vervangt

Nu je eenmaal weet welk glas er in jouw ramen zit, kun je kijken wat het je oplevert om het eventueel te vervangen.

Kosten HR++ glas

Om je huis goed te isoleren kun je dus voor HR++ glas gaan. In een gemiddelde hoekwoning heb je 24m2 aan ramen. Als je die allemaal vervangt door HR++ glas, kost dat volgens Milieu Centraal ongeveer € 3.800. Gelukkig hoef je dit niet allemaal zelf te betalen. Na aftrek van de subsidie blijft daar € 2.500 van over.

Dat is een flinke investering, maar dit levert je jarenlang geld op. Maar wat bespaar je er precies mee? Stel, je had overal enkel glas, dan scheelt dat gemiddeld zo’n € 500 per jaar aan energiekosten. Nu zal dat wel wat meer zijn, aangezien de gasprijzen maar blijven stijgen. De kosten heb je dus binnen vijf jaar heb je de kosten van de vervanging al terugverdiend. Had je overal nog dubbel glas? Dan bespaar je ongeveer € 200 per jaar. Ook dit bedrag zal met de gasprijzen van nu wat hoger liggen. Binnen tien jaar heb je het waarschijnlijk wel terugverdiend.

Benieuwd hoeveel het kost én hoeveel je bespaart bij een tussenwoning of vrijstaand huis? Je vindt een handig tabel op de website van Milieu Centraal.

Triple glas

Mocht je ook je kozijnen vervangen, dan kan het aantrekkelijk zijn om de ramen te vervangen met triple glas. Voor een hele hoekwoning kosten nieuwe, isolerende kozijnen met triple glas zo’n € 12.000. Dat klinkt als een héle grote investering. Toch ben je voor alleen het glas (zonder kozijnen) haast minder geld kwijt dan dat je de ramen vervangt voor HR++ glas.

De subsidie voor triple glas in nieuwe kozijnen is ongeveer drie keer zo hoog als dat voor HR++ glas. Je betaalt voor nieuwe kozijnen en triple glas voor 24m2 na aftrek van de subsidie nog € 8.400. Door dubbel glas te vervangen voor triple glas bespaar je bij een hoekwoning jaarlijks minimaal 320 euro, maar waarschijnlijk wel wat meer.

Kortom: enkel of dubbel glas vervangen is in deze tijd een goede investering, maar helaas niet voor iedereen betaalbaar. Gelukkig is er een goedkopere optie: zóveel levert kozijnfolie je op.

Bron: Milieu Centraal