Hoe de ‘one hour cleaning method’ helpt om je huis spic en span te houden

De one hour cleaning method? Dat behoeft meer uitleg.

Wat is de one hour cleaning method?

Volgens TikTokker Renee Alyse Belle, die een huishouden runt van acht personen, is de one hour cleaning method de ideale manier om haar huis aan kant te houden en geen gruwelijke hekel te krijgen aan schoonmaken, puur omdat de hoeveelheid overweldigend is. Ze neemt telkens een uur om niets anders te doen dan schoonmaken.

Na een uur onderbroken opruimen en poetsen beloont Renee zichzelf met een pauze. Denk aan een tussendoortje maken, een Netflix-serie kijken of ‘gewoon’ scrollen in de apps op haar telefoon. Als er nog werk ligt, gaat ze daarna opnieuw een uur onafgebroken schoonmaken. Dit herhaalt ze totdat ze klaar is.

Wat zijn de voordelen?

Het grote voordeel van de one hour cleaning method is dat het schoonmaken behapbaar maakt. Zeker als je veel klusjes te doen hebt, kan het als een vervelende taak voelen die nooit lijkt te eindigen. In een uur kun je veel werk verzetten, waarna je jezelf beloont met een welverdiende pauze. Die rustperiode maakt het opruimen en schoonmaken te overzien.

“Ik hou niet van schoonmaken, wat best gek is, want mijn hele TikTok account gaat erover”, zegt Renee. “Met deze methode verdeel ik het huishouden in kleine hapklare stukjes die ik kan doen zonder overweldigd te raken en zonder moe te worden. Aan het eind van de dag voel ik me voldaan, zonder dat ik het gevoel heb dat ik de hele dag heb schoongemaakt.”

Tips

Klinkt veelbelovend, maar hoe begin je precies met deze methode? Hieronder een paar handige tips om goed van start te gaan.

Begin klein. Zet bijvoorbeeld een timer voor 15 minuten en probeer in die tijd zoveel mogelijk van één klus te doen. Bijvoorbeeld alle was in het huis verzamelen of de woonkamer opruimen. Vanaf daar werk je naar zestig minuten toe. Maak het leuk: luister ondertussen naar je favoriete muziek of podcast ( Zet bijvoorbeeld een timer voor 15 minuten en probeer in die tijd zoveel mogelijk van één klus te doen. Bijvoorbeeld alle was in het huis verzamelen of de woonkamer opruimen. Vanaf daar werk je naar zestig minuten toe. Maak het leuk: luister ondertussen naar je favoriete muziek of podcast ( tip: beluister De Vagina Dialogen ). Pak eerst de belangrijke taken aan. Het is nodig om eens in de zoveel tijd de gordijnen te wassen. Of om de rommelkast uit te zoeken. Toch kun je het beste beginnen met de belangrijkste (en grote) taken. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van de keuken en Het is nodig om eens in de zoveel tijd de gordijnen te wassen. Of om de rommelkast uit te zoeken. Toch kun je het beste beginnen met de belangrijkste (en grote) taken. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van de keuken en badkamer , de bedden verschonen, stofzuigen en dweilen . Ga bij jezelf na wat je het beste gevoel geeft als je die taak vandaag nog afrondt en zet die bovenaan je to-do-lijst. Verander je mindset. Leer jezelf aan om dingen direct op te ruimen in plaats van het ergens neer te leggen. Ook als je haast hebt. Zet je potje dagcrème ‘s ochtends terug waar het hoort, de kruiden terug op hun plek tijdens het koken en zet je bord na het eten meteen in de vaatwasser. Zo hoef je minder rommel op te ruimen in het schoonmaakuur. Bovendien voel je je mentaal een stuk beter als het geen rommel is in huis.

