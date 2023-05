Hoe hygiënisch is het om jezelf te wassen met een washandje?

Na het lezen van dit artikel kijk je ineens heel anders naar zo’n washandje...

Waarom een washandje?

Een washand wordt voornamelijk in Nederland, België en Frankrijk gebruikt en is niet meer dan een lapje (bad)stof in de vorm van een zakje waar je hand in past. Het wordt gebruikt als hulpmiddel bij het wassen van het lichaam, zodat je het beter kunt inzepen met douchegel of zeep.

Hoe schoon word je als je telkens weer hetzelfde washandje gebruikt om je in te zepen? En hoe vaak verwissel je een washand? Als je ’m na het wassen uitspoelt en laat drogen, kun je ’m toch nog wel een douchebeurt gebruiken? Of is dat niet zo hygiënisch? Genoeg vragen! Wij hebben de verlossende antwoorden.

Wassen maar

Een washand is niet zo hygiënisch als je waarschijnlijk denkt. Door je lichaam te wassen of te scrubben met een washandje, blijven er dode huidcellen op achter. En aangezien deze doekjes vaak lang in een warme, vochtige ruimte hangen, is dit een perfecte broedplaats voor bacteriën en schimmels. Niet voor niets raadt Healthline iedereen aan om de washandjes die je gebruikt na elk (!) gebruik te wassen. Kies bij voorkeur voor een hoge temperatuur, 60-90°C, want zo gaan alle bacteriën dood.

Douchespons

Hoe zit het dan met een douchespons (ook wel douche puff genoemd)? Nou, ook niet zo best. Ten eerste zijn de meeste exemplaren van microplastic gemaakt en dus erg schadelijk voor het milieu. Bovendien wordt ook deze snel vies en onhygiënisch. Uit onderzoek blijkt dat zo’n spons als broedplaats fungeert voor verschillende soorten bacteriën. Ook hierin blijven dode huidcellen van jouw lichaam hangen. Geen goede optie dus.

Conclusie: de beste én schoonste manier om jezelf te wassen is door simpelweg je handen te gebruiken. Natuurlijk kun je ze eerst goed wassen, voordat je je lichaam inzeept met douchegel.

Bron: Quest