Zie jij jezelf al helemaal zitten in de nieuwe serre? Droom je van een nieuwe keuken, of van een ruime kinderkamer met dakkapel? Dan is het goed om na te denken over de kosten. Aanpassingen aan je woning kosten namelijk flink wat geld. Hoe kun je je verbouwing het best financieren? Independer-experts Marga Lankreijer en Guido Rodenburg geven je slimme tips.

Kun je bijvoorbeeld beter je hypotheek verhogen, of geld lenen?

Heb je een flinke buffer op je spaarrekening?

Bij een verbouwing is het belangrijk dat je eerst in kaart brengt welk bedrag je precies nodig hebt. Laat goede offertes maken voor de gewenste verbouwing. Kijk vervolgens of je dit bedrag op je spaarrekening hebt staan én of je daarnaast nog een buffer overhoudt. Lukt dat niet? Dan kun je ook geld lenen voor je verbouwing. Dat kan met een persoonlijke lening, of door het aanpassen van je hypotheek. Beide opties hebben verschillende voor- en nadelen.

Je hypotheek verhogen

Heb je een nieuw huis gekocht en is je hypotheek nog niet helemaal rond? Bij een lineaire of annuïteitenhypotheek kun je je verbouwing gelijk meefinancieren. Je hypotheek kan namelijk omhoog, omdat een verbouwing ervoor zorgt dat je woning meer waard wordt. Het voordeel van het verhogen van je hypotheek bij een verbouwing? Hypotheekexpert Marga Lankreijer: “Eigenlijk kun je twee dingen noemen. De rente is namelijk een stuk lager dan bij een gewone lening én de hypotheekrente is aftrekbaar. Deze twee punten zorgen er samen voor dat het verhogen van je hypotheek vaak voordeliger is dan een lening.”

Heb je al een lopende hypotheek? Dan kun je ervoor kiezen om die te verhogen. “Je moet daarbij wel rekening houden met extra (advies)kosten voor de taxatie en aanpassing van je hypotheek”, vertelt Lankreijer. “Daarom is het verhogen van je hypotheek financieel gezien niet altijd de beste optie. Blijkt het voor jou wel voordelig? Dan gaat het als volgt. Je leent extra geld via je hypotheek, wat de bank vervolgens vaak op een aparte rekening zet. Dit wordt ook wel het bouwdepot genoemd. Het geld uit dit potje mag je alleen gebruiken voor aanpassingen aan je woning of tuin. Om dit te controleren, moet je je facturen doorsturen naar de bank.”

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening staat los van de hypotheek en de waarde van de woning. De bank toetst of je het gevraagde bedrag kunt lenen volgens de normen die er zijn en biedt je vervolgens een offerte aan. In de offerte staan de rente en de gekozen looptijd. Een persoonlijke lening kun je afsluiten met of zonder tussenkomst van een adviseur. Goed om te weten: deze adviseur mag hiervoor, in tegenstelling tot een hypotheekadviseur, geen kosten in rekening brengen.

Hoe bepaal je de beste optie voor jou?

Wil je weten wat de beste optie is in jouw situatie? Dan is het vooral goed om te kijken naar de extra maandelijkse kosten van het verhogen van je hypotheek of een persoonlijke lening. Daarnaast zijn er ook nog extra kosten waar je rekening mee moet houden. De totale kosten bestaan namelijk uit het leenbedrag plus de kosten voor de rente die je tijdens de looptijd betaalt én eventuele bijkomende kosten voor het afsluiten van de lening. Heb je een hypotheekadviseur en taxateur nodig voor het verhogen van je hypotheek? Vergeet dan niet om die kosten mee te rekenen.

Let ook op de looptijd van de lening. Independer-expert Guido Rodenburg: “Een vraag die we bij Independer veel krijgen, is hoe het kan dat een persoonlijke lening (met hogere rente) toch goedkoper kan zijn dan een aanpassing op de hypotheek. Dat komt vaak omdat de looptijd bij een persoonlijke lening korter is dan bij een hypotheek (hypothecaire lening). Je betaalt dus minder lang rente over je schulden. Een persoonlijke lening loopt vaak maximaal tien jaar, een hypothecaire lening dertig jaar. Ondanks de lagere rente kan de hypotheeklening dus nog steeds duurder zijn.”

Klaar met je verbouwing?

Nog een tip van Independer-expert Rodenburg: zit de verbouwing er weer op? Vergeet dan niet je woonverzekeringen te controleren. Na een verbouwing is je huis vaak meer waard geworden. Dit moet je doorgeven aan je verzekeraar. Het kan namelijk zo zijn dat je opstalverzekering aangepast moet worden. Heb je een stuk bij je huis aangebouwd? Dan heb je vaak ook extra meubels gekocht en is je inboedel daardoor meer waard geworden. Ook dit moet je doorgeven aan je verzekeraar, zodat zij kunnen kijken of je inboedelverzekering nog voldoende is.

