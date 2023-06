Hoe kun je het beste vieze plekken van dode muggen verwijderen van een muur?

Het belangrijkste is dat je de vlekken zo snel mogelijk weg haalt: hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Vervolgens kun je één van deze schoonmaakmethodes proberen.

Vochtig microvezeldoekje

Dit is de makkelijkste methode: pak een microvezeldoekje, maak deze een klein beetje vochtig met wat water en veeg er vervolgens mee over de vlek. De kans is groot dat de vlek weg is hierna. Lukt dit niet, dan heb je iets zwaarder geschut nodig.

Schuursponsje met groene zeep

Groene zeep is een echt wondermiddeltje, dus grote kans dat dit werkt. Maak een sopje van wat groene zeep en lauwwarm water, dep een schuursponsje hier in en probeer vervolgens de vlek hiermee weg te krijgen.

Tandpasta

Deze tip kun je echt alleen proberen bij een witte muur, op een gekleurde muur zorgt het namelijk alleen maar voor lelijke vlekken. Pak een vochtige doek, doe er een beetje tandpasta op en veeg hiermee lichtjes over de vlek. Let op: gebruik hiervoor wel een witte tandpasta zonder kleuren.

Bron: Max Vandaag