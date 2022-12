Hoe slecht is een kerstboom nou écht voor het milieu?

Het is niet bekend wat nou écht duurzamer is. Volgens een Australisch onderzoek veroorzaakt een echte boom bij het proces van kweken, transporteren en verbranden ongeveer drie kilo CO2-uitstoot. Bij de productie van een plastic boom is dat bijna 48 kilo CO2. Dat betekent dat een kunstboom pas na zestien jaar duurzamer is dan een echte kerstboom. En dan moet je dus wel écht voor een hele goede boom kiezen wil ‘ie het zolang volhouden.

De keuze is aan jou

Er is dus geen goed of fout. Kies vooral wat goed voelt. Gaat er voor jou niets boven een echte kerstboom? Go for it! Houd je niet van al die naalden op de grond of vind je het veel makkelijker om ‘m ieder jaar van zolder te toveren? Ga dan voor een kunstkerstboom.

Je kunt ook kiezen voor een boom die je kunt ‘adopteren’ of neem een boom met kluit en plant ‘m na de kerst in je tuin. Een tweedehands kunstkerstboom (van goede kwaliteit) is ook een duurzame keuze. Bovendien scheelt het ook nog in je portemonnee. En dat is wel zo fijn in deze dure tijd.

Bron: Milieucentraal, Watisduurzaam