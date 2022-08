Hoe vaak moet je kamerplanten verpotten?

Waarom verpotten?

Als je wilt dat je planten het optimaal doen, dan is verpotten een must. Daarmee geef je je planten namelijk nieuwe voedingsstoffen die de groei stimuleren. Je geeft ze ook de ruimte om te groeien omdat je voorkomt dat de wortels verstikken.

Hoe vaak moet je je kamerplanten verpotten?

Zijn je kamerplanten nog jong en groeien ze snel? Dan is het belangrijk dat je ze elk jaar verpot. Heb je wat oudere planten die geen snelgroeiers zijn? Dan kunnen ze wel wat langer in dezelfde pot blijven. Dit soort planten kun je het beste eens in de twee jaar verpotten. Een plant die heel groot is en langzaam groeit, hoef je vaak maar eens in de twee of drie jaar te verpotten.

Deze tekenen wijzen er op dat je plant verpot moet worden

Mocht je nu twijfelen of het tijd is om je plant te verpotten, dan zijn er een aantal tekens die je kunnen helpen. Als je de volgende punten bij je planten signaleert, dan is het waarschijnlijk tijd om ze te gaan verpotten:

De wortels van de plant komen boven de aarde uit

De potgrond is sneller aan het uitdrogen

De plant stopt met groeien en het blad verkleur en/of verdort

De plant valt gemakkelijk om

Je ziet jonge worteluiteinden die uitsteken bij de rand van de pot

Heb jij nog nooit een plant verpot en vraag jij je af hoe dit moet? In deze video leggen we het je uit:

Bron: Plantje.nl