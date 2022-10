Hoe wordt de energiecompensatie van 380 euro uitgekeerd?

In de laatste twee maanden van het jaar krijgt iedereen 190 euro korting op de energierekening als tegemoetkoming voor de hoge kosten. Ook als jouw kosten per maand lager zijn, krijg je die korting van 190 euro. De energieleverancier is verantwoordelijk voor het verrekenen van deze korting. Maar krijg je dit bedrag dan op je rekening gestort of wordt het verrekend op je jaarrekening?

Afspraken energiecompensatie

Nog niet elke energiemaatschappij heeft duidelijk naar hun klanten gecommuniceerd hoe zij die, in totaal 380 euro, korting zullen ontvangen. Dat komt omdat er nog op het laatste moment afspraken over de kwestie zijn gemaakt in de politiek. Dat iedereen het geld krijgt, is zeker, maar hoe je dat krijgt, is een tweede vraag.

Hoe krijg je energiekorting uitbetaald?

Enkele energiemaatschappijen, waaronder Vattenfall, keren de bedragen in november en december aan hun klanten uit. Andere maatschappijen kiezen ervoor om het te verrekenen met de maandelijkse factuur. Betaal je meer dan 190 euro per maand? Dan hoef je in die maanden alleen dat deel daarboven te betalen. Betaal je minder? Dan wordt de rest verrekend op je jaarafrekening. Energiemaatschappijen mogen zelf beslissen op welke manier ze het geld aan de klant uitkeren, daar krijg je bericht over van je leverancier. Heb je in januari nog niets ontvangen? Neem dan contact op met jouw leverancier.

