Honden- of kattenharen op je schone was? Voeg dít toe aan de wasmachine

Heb je ook altijd dat je was uit de wasmachine haalt en er nog honden- en kattenharen op zitten? Dan is daar gelukkig een geniale tip voor.

Tip tegen hondenharen en kattenharen op schone was

Het enige wat je hoeft te doen is een vochtig schoonmaakdoekje toevoegen aan je was. Leg één of twee vochtige doekjes in de trommel, leg daarboven je was en voeg je normale wasmiddel toe. En voilà, geen dierenharen meer.

Doe een vochtig doekje in de wasmachine

Hoe het werkt? Tijdens het proces draaien de vochtige doekjes door de wasmachine. De doekjes vangen alle dierenharen (en ook stof en pluisjes, handig!) op tijdens het wassen.

Antipluistip was

Nog een paar tips als je geen haren en pluisjes op je schone was wilt: hergebruik nooit een vochtig schoonmaakdoekje, want dan werkt het niet meer. En gebruik ook geurloze doekjes. Tenzij je wilt dat je kleding naar schoonmaakmiddel ruikt.

Daarnaast is het slim om kritisch te zijn op welke doekjes je kiest. Ze moeten namelijk sterk genoeg zijn om heel te blijven tijdens het wassen, anders ben je nog verder van huis... Antibacteriële schoonmaakdoekjes zijn over het algemeen het sterkt.

De wasmachine zelf moet ook af en toe schoongemaakt worden. Zo doe je dat:

Bron: Bright Side