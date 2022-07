Houden citronellakaarsen die irritante muggen nou echt op afstand?

De geur van citronellakaarsen brengt je meteen terug naar lange zomeravonden in de tuin. Maar we steken die kaarsen natuurlijk niet voor niets aan. Heb jij soms het idee dat zo’n kaars de muggen helemaal niet wegjagen? Dat kan kloppen.

Citronellakaarsen niet effectief

Citronellakaarsen zijn eigenlijk gewone kaarsen met toegevoegde citronella. Dat is een essentiële olie die ook vrijkomt als je de kaars aansteekt. De mythe is dat die geur muggen afstoot, maar dat blijkt niet zo te zijn. Volgens een onderzoek dat in 2017 werd gepubliceerd in de Journal of Insect Science helpen deze kaarsen totaal niet om insecten te weren. Sommige natuurlijke sprays helpen wel een beetje, maar zijn lang niet zo effectief als DEET.

Citronella vs. DEET

Een kaars aansteken is natuurlijk veel aantrekkelijker dan jezelf insmeren met een stinkend goedje als DEET, maar helaas is de geur van de kaars voor muggen veel minder sterk dan jouw lichaamsgeur. Toch op zoek naar een alternatief voor de kaars en voor DEET? Een spray op basis van citroen eucalyptus werkt beter dan een spray op basis van citronella. Ook kun je een ventilator aanzetten. Muggen kunnen niet tegen deze wind invliegen en kunnen je dan dus ook niet prikken.

Bron: Purewow.com. Beeld: Getty