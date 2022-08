Huis kopen? Dít zijn de 25 goedkoopste gemeenten

Bepaalde gemeenten zijn een stuk goedkoper om in te wonen.

Bizarre verschillen

Door de oververhitte huizenmarkt heb je tegenwoordig voor een gemiddelde woning in Nederland een maandsalaris van € 6.000 nodig. Toch verschilt het behoorlijk per gemeente hoeveel je voor een woning kwijt bent.

Daarom heeft de Hypotheker alle gemeenten in Nederland met elkaar vergeleken aan de hand van de gemiddelde vierkantemeterprijs. En de verschillen zijn bizar! Met hetzelfde budget koop je in Amsterdam een klein, knus appartementje en op het platteland van Groningen of Limburg een grote, vrijstaande woning. Dat is misschien toch goed om in je achterhoofd te houden.

De goedkoopste gemeenten van Nederland

Ben je op zoek naar een huis en zit je niet vast aan een bepaalde locatie? Onderstaande gemeenten zijn een stuk goedkoper om in te wonen dan de randstad of andere populaire steden en dorpen in Nederland. Let op: de prijzen die hieronder zijn per vierkante meter.

Pekela (Groningen) - € 1869 Kerkrade (Limburg) - € 1923 Eemsdelta (Groningen) - € 1940 Veendam (Groningen) - € 2045 Heerlen (Limburg) - € 2055 Brunssum (Limburg) - € 2106 Noardeast-Fryslân (Friesland) - € 2143 Het Hogeland (Groningen) - € 2145 Landgraaf (Limburg) - € 2194 Stadskanaal (Groningen) - € 2201 Den Helder (Noord-Holland) - € 2225 Waadhoeke (Friesland) - € 2228 Emmen (Drenthe) - € 2242 Westerwolde (Groningen) - € 2248 Oldambt (Groningen) - € 2263 Midden-Groningen (Groningen) - € 2266 Terneuzen (Zeeland) - € 2321 Sittard-Geleen (Limburg) - € 2344 Almelo (Overijssel) - € 2367 Roerdalen (Limburg) - € 2376 Simpelveld (Limburg) - € 2410 Stein (Limburg) - € 2434 Beek (Limburg) - € 2438 Echt-Susteren (Limburg) - € 2441 Coevorden (Drenthe) - € 2443

De duurste gemeenten van Nederland

Zeggen die prijzen per vierkante meter jou niet zoveel? Vergelijk ze maar eens met de duurste gemeenten van Nederland. Het grootste verschil is € 5.173 per vierkante meter. Bij een appartement of huis van 100 vierkante meter loopt het verschil dan op tot € 517.300 (!).

Amsterdam (Noord-Holland) - € 7042 Laren (Noord-Holland) - € 6321 Bloemendaal (Noord-Holland) - € 6127 Blaricum (Noord-Holland) - € 5866 Heemstede (Noord-Holland) - € 5636 Landsmeer (Noord-Holland) - € 5265 Amstelveen (Noord-Holland) - € 5190 Terschelling (Friesland) - € 5142 Ouder-Amstel (Noord-Holland) - € 5115 Wassenaar (Zuid-Holland) - € 5094 Haarlem (Noord-Holland) - € 5071 Rozendaal (Gelderland) - € 5006 Bergen (Noord-Holland) - € 4964 Zandvoort (Noord-Holland) - €4932 Schiermonnikoog (Friesland) - € 4908 Utrecht (Utrecht) - € 4873 Diemen (Noord-Holland) - € 4828 Gooise Meren (Noord-Holland) - € 4824 Waterland (Noord-Holland) - € 4773 De Bilt (Utrecht) - € 4741 Vlieland (Friesland) - € 4728 Baarn (Utrecht) - € 4668 Oostzaan (Noord-Holland) - € 4604 Wijdemeren (Noord-Holland) - € 4597 Hilversum (Noord-Holland) - € 4506

Bron: De hypotheker