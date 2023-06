Ideaal: voor déze huis-en tuinklusjes kun je houtskool ook gebruiken

Wij kwamen op Instagram een video tegen van Brunchwithbabs waarin Babs uitlegt waar je houtskool allemaal voor kunt gebruiken. De tips zijn een echte eyeopener, dus die willen we je natuurlijk niet onthouden!

Stinkende koelkast

Merk je dat je koelkast de laatste tijd niet zo lekker ruikt? En blijft deze ook stinken nadat je het hebt schoongemaakt? Zet dan eens een klein schaaltje gevuld met houtskool in de koelkast. Het oppervlak van houtskool is namelijk gevuld met miljoenen microdeeltjes en poriën die de geur naar binnen zuigen en vasthouden.

Vochtige badkamer

Is je badkamer nét iets te vochtig? En merk je dat je de vocht ook lang blijft hangen? Koop een klein prullenbakje en vul deze met wat houtskool. Maak vervolgens wat gaatjes in de bovenkant en zet de prullenbak op een vochtige plek neer. Je zal merken dat het houtskool al het vocht direct naar binnenzuigt.

Nare geurtjes huisdieren

Hoe lief we onze huisdieren ook vinden, ze kunnen soms voor nare geurtjes in huis zorgen. Gelukkig is daar houtskool! Vul een sok met wat houtskool en hang dit op de plek waar het stinkt. Je zal merken dat de vieze geur al snel in het houtskool trekt en dus verdwijnt uit de ruimte.

Opkikker voor je bloemen

Als je wilt dat je bloemen wat langer meegaan dan normaal gesproken, dan kun je het beste een paar stukjes houtskool in de vaas stoppen. De houtskool werkt als een soort van filter die het water schoon houdt en voorkomt dat je bloemen sneller gaan hangen door. Vervuild water zorgt er namelijk voor dat je bloemen sneller verwelken.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Babs (@brunchwithbabs) op 29 Jun 2023 om 8:01 PDT

Bron: XXX