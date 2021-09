Insecten-expert: “In ieder huis zitten waarschijnlijk een paar honderd spinnen”

We hopen natuurlijk van niet! NUcheckt zocht het uit.

Spinnen in huis

Je krijgt er behoorlijk de kriebels van: de gedachte dat er thuis honderden spinnen kruipen zonder dat je ze ziet. En aan spinnen opeten in je slaap, moeten we al helemaal niet denken. In 2001 schreef spinnenkenner Koen van Keer het boek In de herfst komen ze binnen. In dit boek schrijft hij dat er in ieder huis, schoon of niet schoon, oud of nieuwbouw, zo'n duizend tot tweeduizend spinnen leven. Zoals de titel al zegt komen ze volgens de schrijver in de herfst binnen, het seizoen dat nú voor de deur staat, dus.

Een paar honderd

NUcheckt vroeg aan Jinze Noordijk van het EIS Kenniscentrum Insecten wat er waar is van deze beweringen. “Het is bekend dat alle huizen vol zitten met spinnen”, bevestigt hij. Hij weet niet of er duizend tot tweeduizend spinnen in élk huis zitten, maar die aantallen zijn volgens hem inderdaad niet vreemd. Je kunt er vanuit gaan dat er zeker een paar honderd spinnen in elk huis zitten, laat hij weten.

Eitjes

Hij licht wel toe dat het aantal spinnen dat er bij jou thuis rondloopt, heel erg kan schommelen: “Eén spin kan honderden eitjes leggen, als zo’n nest uitkomt zijn er dus even heel veel spinnen in huis. Maar het aantal spinnen fluctueert ook enorm. Al die nieuwe spinnetjes in een nest hebben voedsel nodig en het is mogelijk dat ze elkaar eerst gaan opeten. Na één of twee weken kunnen dan nog maar tien tot twintig spinnen uit zo’n nest over zijn.”

Verstopt

Als er honderden spinnen in je huis wonen, dan moet je die toch wel zien? Nee, zegt Jinze. “Ze zitten vooral op plekken waar mensen niet snel zullen komen. Achter die kast die te zwaar is om te verschuiven, in de kruipruimte en tussen de dozen op zolder.”

Geen gevaar

Volgens hem vormen al die beestjes in huis dan ook geen gevaar: “Ze zijn niet gevaarlijk voor mensen en veroorzaken ook geen schade. Terwijl ze wel insecten eten die schade veroorzaken, zoals zilvervisjes die boeken beschadigen, of kevers die je tapijt vernielen.” Nuttige huisgenoten, dus!

En nu maar hopen dat je er niet over gaat dromen...

