Inspiratie nodig? Déze verfkleuren voor in huis werden dit jaar het meest gezocht op Google

Uit de zoekgeschiedenis van Google bleek dat op déze verfkleuren het meeste werd gezocht.

Populairste verfkleuren voor in huis

De keuken werd het afgelopen jaar veruit het vaakst van een make-over voorzien. Er werd maar liefst 6,6 miljoen keer gezocht naar geschikte kleuren voor de keuken. Welke kleuren het populairste bleken? Klassiek wit is nog steeds een favoriet met 889.500 Google-zoekopdrachten in één jaar tijd. Gevolgd door groen met 728.500 zoekopdrachten en blauw met 715.200 zoekopdrachten.

Slaapkamer

Voor de slaapkamer is zwart verrassend genoeg de meest gezochte verfkleur. Hier werd maar liefst 396.000 keer op gezocht. Daarna volgen wit met 274.800 zoekopdrachten en groen met 259.800 zoekopdrachten.

Kinderkamer

Moet er een kinderkamertje komen? Misschien verwacht je dat men deze kamers het vaakst roze of blauw verft. Niks is minder waar, volgens Google. Ook hier was groen populair met 71.600 zoekopdrachten, gevolgd door wit (36.200 zoekopdrachten) en bruin (31.900 zoekopdrachten). Verrassend!

Badkamer

Het zal je niet meer verbazen, maar voor de badkamer staan de kleuren zwart (362.600), wit (252.400) en groen (204.800) in de top drie. Daarnaast werd vooral gezocht op woorden als ‘stijlvol’, ‘modern’ en ‘chic’ in combinatie met ‘badkamer’.

Woonkamer

Dan als laatste de woonkamer. Ook daar blijkt groen weer de populairste kleur met 188.100 zoekopdrachten, gevolgd door wit (150.100) en blauw (122.700).

Inspiratie

Even zien hoe dat wordt? Hieronder iedere kamer in de meest gezochte kleur:

De witte keuken

De zwarte slaapkamer

De groene kinderkamer

De zwarte badkamer

De groene woonkamer

Bron: Martha Stewart