Is goedkoop duurkoop? Let hierop bij de aanschaf van kerstverlichting om een miskoop te voorkomen

In het kader van led it snow een paar handige tips om het op een energiezuinige manier gezellig te maken in huis.

Waar let je op bij het kopen van kerstverlichting?

Zoek je nieuwe lampjes voor in de boom, dan is het belangrijk om met een paar dingen rekening te houden. Tenzij je een geldboom hebt - doe er ons ook zo één! - kun je ouderwetse gloeilampen het beste vervangen door ledverlichting. Dat is (super)zuinig en gaat lang mee.

Ledlampjes zijn namelijk tot acht keer zuiniger dan traditionele verlichting en verbruiken minder energie. Bovendien is de uitstoot van broeikasgassen en vervuilende stoffen minder bij deze nieuwerwetse verlichting, waardoor je niet meer om ledverlichting heen kunt.

Maar ja, voor welk soort ga je dan?

Cluster kerstverlichting

Wie houdt van veel lampjes in de boom kijkt naar cluster kerstverlichting. De naam zegt het eigenlijk al: de lampjes zijn dicht op elkaar geclusterd. Een meter snoer telt al snel 160 lampjes, waardoor je een heel feestelijk effect krijgt. Maar zoals je misschien wel raadt, is dit de duurste verlichting door de vele lampjes.

Treecluster kerstverlichting

Als je cluster kerstverlichting mooi, maar ook te duur vindt, is treecluster kerstverlichting misschien wel wat voor jou. Bij dit type worden drie draden van verschillende lampjes aan elkaar gedraaid. Bij clusterverlichting zijn het er twee. Het resultaat is nog steeds prachtig: er zit alleen net even wat meer ruimte tussen de verlichting. Per strekkende meter snoer telt deze verlichting ongeveer zeventig lampjes.

Microcluster kerstverlichting

Nog een prijsklasse lager vind je microcluster kerstverlichting. Een zusje van de clusterverlichting, maar dan met een stuk minder lampjes, namelijk vijftig per meter. Als je het clustereffect wil bereiken maar dan op een budget, is dit een betaalbare middenweg.

Streng kerstverlichting

Ga je dit jaar voor traditioneel? Kies dan voor een streng (of snoer) kerstlampjes. De lichtjes staan verder uit elkaar en zijn vaak groter van vorm. Denk aan ongeveer achttien lampjes per meter. Bijkomend voordeel: dit is de goedkoopste verlichting en is makkelijk te verdelen in de boom.

Is goedkoop duurkoop?

Goedkoop hoeft niet altijd duurkoop te zijn bij kerstverlichting. Als je nieuwe ledlampjes uitzoekt, kijk je vanzelfsprekend naar je budget, maar bovenal ook naar de lengte en functie van de verlichting. Over het algemeen geldt hoe langer een snoer en hoe meer lampjes, hoe duurder. En wil je slimme kerstverlichting? Dan betaal je ook meer.

Het is belangrijk dat de kabels slijtvast zijn en tegen een stootje kunnen, zodat ze jaren meegaan. Vooral als je ze netjes oprolt en goed bewaart, heb je er jarenlang plezier van. Gelukkig hoeft het niet de hoofdprijs te kosten. Dit lichtsnoer van 13,5 meter en 180 lampjes kan tegen een stootje, is geschikt voor binnen en buiten en kost € 13,25. Het verbruik van deze lampjes is 3,6 Watt.

Ook kun je aanbiedingen (na de feestdagen) in de gaten houden om goede verlichting voor een prikkie op de kop te tikken.

Hoeveel lampjes heb ik nodig?

Dan de hamvraag: hoeveel lampjes heb je nodig voor de kerstboom? Hieronder een handig overzicht voor een streng kerstverlichting.

Boomhoogte 50 cm: 40 led lampjes, snoer van 3 meter

Boomhoogte 50 tot 100 cm: 80 led lampjes, snoer van 6 meter

Boomhoogte 100 cm: 120 led lampjes, snoer van 9 meter

Boomhoogte 100 tot 150 cm: 180 led lampjes, snoer van 13 meter

Boomhoogte 150 cm: 240 led lampjes, snoer van 18 meter

Boomhoogte 200 cm: 320 led lampjes, snoer van 24 meter

Boomhoogte 250 cm: 480 led lampjes, snoer van 36 meter

Boomhoogte 300 cm: 720 led lampjes, snoer van 54 meter

Houd voor clusterverlichting het volgende voorbeeld aan.

Boomhoogte 50 cm: 384 cluster, snoer van 3 meter

Boomhoogte 50 tot 100 cm: 384 tot 576 cluster, snoer van 3 tot 4 meter

Boomhoogte 100 cm: 576 cluster, snoer van 4 meter

Boomhoogte 100 tot 150 cm: 576 tot 1152 cluster, snoer van 4 tot 8 meter

Boomhoogte 150 cm: 1152 cluster, snoer van 8 meter

Boomhoogte 200 cm: 1152 tot 1512 cluster, snoer van 8 tot 11 meter

Boomhoogte 250 cm: 1512 cluster, snoer van 11 meter

Boomhoogte 300 cm: 2016 cluster, snoer van 14 meter

Hoe je de kerstverlichting netjes opruimt, zie je in deze video.

Bron: Milieucentraal, Tuincentrum Osdorp