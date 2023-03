Kampt je kamerplant met tripsen? Dít kun je ertegen doen

Tripsen voeden zich graag met planten. Het liefst exemplaren met droge potgrond die niet besproeid worden. Zo gaan ze dolgraag in je kamerplanten zitten. En daar knappen je planten niet bepaald van op. Tripsen zuigen namelijk alle voedingsstoffen uit de bladeren waardoor ze geel worden. Als je niet overgaat tot bestrijding, dan kan je plant het loodje leggen. En dat kan snel gaan, want tripsen planten zich razendsnel voort. Gemiddeld leven vrouwelijke tripsen één à twee maanden en in die korte periode kunnen ze zo voor 100 nieuwe tripsen zorgen. Snel handelen dus!

Hoe herken je tripsen?

Tripsen zijn erg klein: ze worden niet groter dan 2 millimeter. Ze hebben kleine vleugeltjes en strepen over het lijfje. De larven van tripsen zijn eerst transparant en worden daarna wit/gelig. Deze zijn een halve millimeter groot en leven dicht op elkaar. Er zijn meer dan 6000 tripssoorten. Twintig daarvan vormen een serieuze bedreiging voor je planten.

Heeft je plant tripsen? Neem allereerst de volgende stappen:

Zet de plant die met tripsen kampt op afstand van je andere planten. Zo kunnen de tripsen niet op je andere planten overspringen. Tripsen houden niet van een vochtige omgeving, dus het is slim om daar juist wél voor te zorgen. Spuit je plant goed nat met een plantenspuit en water. Je kunt je plant zelfs even onder de douche zetten, mits er een gat onderin de pot zit. Tripsen houden wel van een warme omgeving. De plant op een koudere plek zetten, kan daarom helpen. Zet ’m niet in je tuin, want dan zit je hele tuin straks onder de tripsen.

Natuurlijk bestrijden

Hierna is het tijd om ze te bestrijden. Als je plant slechts een paar tripsen heeft, kun je beginnen met deze handmatig te verwijderen en dood te maken. Trek handschoenen aan, want de beestjes kunnen virussen bij zich dragen. Houd je plant in de periode daarna goed in de gaten, want ook al denk je dat je alle tripsen te hebben verwijderd, ze kunnen wel eitjes hebben gelegd.

Als je het niet zo’n leuk idee vindt om de tripsen zelf uit je planten te vissen en te doden, dan kun je dat ook door andere beestjes laten doen. De natuurlijke vijanden van de trips zijn aaltjes, roofmijt, roofwantsen en gaasvliegen. Je kunt dit soort diertjes bij veel tuincentra kopen.

Middelen uit het keukenkastje

Vind je natuurlijke bestrijding niet snel en hardnekkig genoeg? Dan kun je grof geschut inzetten. Zo kun je een mengseltje maken van spiritus (10 ml), water (1 liter) en gele zeep (20 gram). Spray hiermee je plant in en herhaal dit wekelijks tot de tripsen weg zijn.

Chemische middelen

Er zijn natuurlijk talloze chemische middelen verkrijgbaar tegen ongedierte op je planten, maar tripsen zijn helaas immuun geworden tegen veel pesticiden en insecticiden. Dat maakt ze lastig te bestrijden met chemische middelen.

Tijd van het jaar

Het is een goed moment om je kamerplanten eens te checken op tripsen. In het voorjaar komt de trips namelijk uit z’n winterslaap. Je kunt je planten ook preventief tegen tripsen beschermen door een dosis aaltjes op je planten te zetten of je planten af en toe met water te besproeien.

Bron: Radar, Sprinklr, Mama Botanica, Pokon