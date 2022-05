Van vogelpoep, regen en groene aanslag tot stoffen uit de lucht: je parasol komt met aardig wat vuil in aanraking. Gelukkig is het helemaal niet zo moeilijk om dit vuil er weer af te krijgen, mits je het regelmatig schoonmaakt. Daarvoor heb je niet veel nodig: met een zachte borstel en groene zeep kom je al heel ver!

Stappenplan

Je kunt het beste beginnen met het schoonborstelen van de parasol. Hiervoor gebruik je een zachte, droge borstel. Let er op dat je niet te veel kracht zet, anders zou het zomaar kunnen dat je de stof beschadigt. Met de borstel kun je al een groot deel van het stof en vuil verwijderen. Mochten er hierna nog steeds vlekken op de parasol zitten, dan kun je het beste het doek los halen en deze op een schoon oppervlak neerleggen. Meng in een emmer wat water met groene zeep, doop de zachte borstel hierin en borstel vervolgens de vlekken van het doek af. Let er op dat je het doek meteen na het schoonmaken weer terugplaatst en niet eerst laat drogen. Zo voorkom je dat het gaat krimpen en je het er niet meer makkelijk terug op krijgt.

Extra voorzorgsmaatregelen

Om ervoor te zorgen dat de parasol ook schoon blijft, is het belangrijk dat je deze inklapt als de zon niet schijnt. Doe er ook elke keer een hoes omheen zodat er geen vuil op kan komen. Laat je ingeklapte parasol rechtop staan, want dan kunnen er ook geen insecten op komen.

En als je dan toch lekker onder een parasol zit in je tuin, dan komt de volgende tip goed van pas. In deze video leggen we je namelijk uit hoe je insecten uit je terrasdrankje kan krijgen.

Bron: Max Vandaag