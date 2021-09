Kleur viert hoogtij: dit zijn de grootste najaarstrends voor in huis

Ga je voor warme kleuren of houd je het liever minimalistisch?

Warme aardetinten

Warme kleuren waren deze zomer een grote trend, en zijn ook dit najaar nog helemaal hip voor in huis. Terracotta kleuren, dieprood en warmbruin: deze kleuren vieren ook deze herfst nog hoogtij. Fan van minimalisme én fan van warme aardetinten? Dan kunnen bloempotten, een paar kussens of één opvallend item zoals de bank een ideale manier zijn om deze trend te omarmen.

Oranje boven

Een kleur voor waaghalzen: dit najaar is oranje een hele grote trend voor in huis. Je hoeft niet langer gelijk aan Koningsdag te denken bij deze opvallende kleur, want het is deze herfst en winter hartstikke stijlvol om je huis op te leuken in een oranje tint. Combineer het met warme aardetinten voor een herfstig gevoel, en ga voor extra opvallend en trendy door het te combineren met dieproze of blauw. Dat houdt je huis het hele najaar gezellig, ook als het buiten grijs en grauw is.

Groen, groener, groenst

Maar de grootste trendkleur? Dat is toch wel groen. Van donkergroen, tot grasgroen, en van grijsgroen tot appeltjesgroen: met groen zit je dit najaar zeker goed. Durfals onder ons kunnen een hele muur groen verven, voor een knus, geborgen en warme sfeer. Meer fan van subtiel? Dan zijn vele groene planten een ideale manier om deze trend in huis te halen.

