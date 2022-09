Kozijnfolie is de manier om enkel glas te isoleren (en zo doe je dat)

Kozijnfolie zorgt ervoor dat warmte niet ontsnapt.

Zoveel bespaar je

Wanneer je enkel glas hebt, verdwijnt warmte vaak via de ramen én komt de kou vanaf de ramen naar binnen. Kozijnfolie zorgt ervoor dat je minder warmte verliest. Zo hoef je minder vaak de verwarming aan te zetten. Niet verkeerd tijdens de koude wintermaanden, toch? Kozijnfolie kost ongeveer € 2,50 per m2. Volgens Gamma levert dit bij enkel glas jaarlijks een besparing op van € 11,- per m2 (13,4 m3 gasbesparing) en bij gewoon dubbel glas € 3,- per m2 (3,9 m3 gasbesparing).

Kozijnfolie aanbrengen

Kozijnfolie span je als het ware over het glas van je raam heen en zet je vast op de kozijnen (een beetje als een hor). Tussen je raam en het folie ontstaat zo een stilstaande luchtlaag. Kozijnfolie is makkelijk om aan te brengen. Het enige wat je nodig hebt, zijn een schaar, meetlint, dubbelzijdige tape, kozijnfolie en een föhn. Maak allereerst het raam en het kozijn goed schoon en zorg dat het ontvet is. Meet de afstand tussen de kozijnranden op en tel hier 5 centimeter speling bij op, zodat het straks makkelijker is om de folie aan te brengen. Knip vervolgens de folie op die maat.

Alles schoongemaakt en opgemeten? Dan is het nu tijd om de dubbelzijdige tape op de gehele omtrek van het kozijn te plakken, het liefst zo dicht mogelijk tegen de binnenrand. Maak vervolgens ook de andere kant van de dubbelzijdige tape los. Hierna kun je de folie aanbrengen. Je hebt nu, als het goed is, 5 centimeter speling om het folie makkelijk aan te brengen. Begin bovenaan en werk geleidelijk opzij en naar beneden.

Verwarmen met föhn

Het is belangrijk om de folie zonder luchtlekken aan te brengen, anders kan kan het raam gaan condenseren. De folie trekt strak als je het nog even met een föhn verwarmt. Tot slot werk je de randen af door de overtollige (5 cm) folie aan de zijkanten weg te snijden. Goed om te weten: kozijnfolie is vrij kwetsbaar en gaat daarom slechts enkele winters mee. Pas ook op met kinderhandjes, planten en huisdieren.

Even zien hoe dat moet? (De tekst gaat verder onder de video.)

Verschil met glasfolie

Naast kozijnfolie heb je ook isolerend glasfolie. Het verschil is dat je isolerend glasfolie direct op het glas plakt en kozijnfolie op de kozijnen. Isolerend glasfolie moet door een vakman worden aangebracht en kost veel meer geld. Volgens Milieu Centraal kost dat bijna net zoveel als HR++ glas. Voor monumenten kan het wel een aantrekkelijke keuze zijn: het is een stuk goedkoper dan speciaal monumentenglas of vacuümglas.

Radiatorfolie

Nu je toch bezig bent, kun je ook gelijk de radiatoren voor de buitenmuren en ramen aanpakken met radiatorfolie. Zo houd je warmte vast én bespaar je energie. Hier lees je hoe je dat aanpakt. En er zijn speciale radiatorventilatoren te koop die de warmte beter door je huis verspreiden.

Je hebt je vast weleens voorgenomen om een week wat minder geld uit te geven. Renée Lamboo, onze (be)spaarcoach, ging een stapje verder en hield een ‘no spend week’:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Milieu Centraal, Gamma