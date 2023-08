Kun je de vaatwasser beter open of dicht laten na het draaien?

Goed om te weten

Als het programma klaar is, kun je het beste de deur 15 tot 30 minuten gesloten houden en daarna pas openen. Als je de deur direct opendoet, vervliegt de warmte waarmee de vaat nog kan drogen. Open je het apparaat pas na 15 tot 30 minuten, dan condenseert het verdampte water weer op de vaat. Ook dat wil je niet hebben. Handig om even te timen, dus.

Veelgemaakte fouten

Je zou denken dat de vaatwasser inruimen en aanzetten niet de moeilijkste klus van de wereld is. Tóch zijn er een aantal fouten die mensen regelmatig begaan bij dit klusje. Zo heeft het afspoelen van de vaat voor je het in de vaatwasser zet niet zoveel zin. Grondig afspoelen is niet alleen water-, warmte- en tijdverspilling; ook de enzymen van een vaatwasblokje kunnen zich niet goed binden aan een té schone vaat. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat vuile vaat schoner uit de machine komt dan voorgespoelde vaat.

Plastic onderin

Het is belangrijk om je vaatwasser zo efficiënt mogelijk in te ruimen. De kans is groot dat je het bovenste rek van de vaatwasser gebruikt voor glaswerk. Daar is niks mis mee, maar reserveer in dit rek ook wat ruimte voor plastic voorwerpen. Waarom? Omdat de temperatuur onderin de vaatwasser het hoogst is en plastic daardoor kan vervormen. Heb je wel eens een slap en geribbeld plastic bewaarbakje uit de vaatwasser gevist? Waarschijnlijk was dit de reden. Handig om het plastic te verplaatsen, dus.

Bron: RTL Nieuws