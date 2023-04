Kun je je vieze vaatdoekjes bij je gewone was doen?

Vaak haal je je vaatdoekje meerdere keren over je aanrecht, gasfornuis en je tafel. Na verloop van tijd verzamelen zich allerlei bacteriën op het doekje. Uit onderzoek van de universiteit van Mauritius blijkt dat er zich regelmatig E colibacterieën (poepbacterie) en Enterococcus-bacteriën op een vaatdoekje bevinden.

Poepbacteriën

Deze bacteriën zijn verantwoordelijk voor maag- en darmklachten, voedselvergiftiging en infecties. Kortom: bacteriën waar je liever niet in aanraking mee wil komen!

Wassen met gewone kleding?

Het advies is dan ook om je vaatdoekjes regelmatig te wassen. En dan niet eens in de twee weken, maar het liefst al na een dag. In 24 uur kunnen er namelijk al meer dan 4 miljard bacteriën in je vaatdoekje zitten. Getsie! Ter vergelijking: dit zijn veel meer bacteriën dan zich op je wc-bril bevinden.

Het klinkt dan ook misschien niet zo fris om je vaatdoekjes bij je gewone kleding in de was te gooien, maar volgens Marcel Zwietering kan dit makkelijk. Hij is hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie aan Wageningen University & Research. Kleine kanttekening: hij adviseert wel om je wasmachine op minstens 60 graden te zetten, zodat alle bacteriën worden gedood.

Bron: RTL Nieuws