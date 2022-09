Last van een krakend bed? Dít kun je eraan doen

Een krakend bed kan verschillende oorzaken hebben. In die oorzaken vind je vaak ook de oplossing, daarom is het goed om erachter te komen wat er precies aan de hand is. Allereerst kan er sprake zijn van slijtage. Dit komt vaak bij oudere bedden voor. Is jouw bed nog vrij nieuw? Dan zit er misschien een boutje of moertje los.

Krakende metalen bedden

Als je een metalen bed hebt, is de kans groot dat we met die laatste oorzaak te maken hebben. Slijtage komt namelijk vooral bij houten bedden voor. Boutjes en moertjes kunnen in de loop van de tijd losser gaan zitten of - in het geval van een splinternieuw bed - niet goed zijn aangedraaid. Wanneer loszittende onderdelen tegen elkaar aankomen, kan dit een krakend geluid opleveren.

Krakende houten bedden

Heb je een houten bed? Hout kan slijten, splijten, maar ook krimpen en uitzetten bij temperatuurverschillen. Scheuren in het hout of vervorming ervan kunnen ervoor zorgen dat de constructie niet meer mooi op elkaar past en er gekraak ontstaat.

Wat kun je doen?

Draai alle schroeven en bouten goed aan.

De plek gevonden waar het bed kraakt? Smeer er olie of vaseline op.

Is er sprake van slijtage? Doe een stuk karton tussen de krakende onderdelen.

Je kunt schuimrubberen ringetjes tussen de schroeven monteren, zodat de onderdelen niet meer tegen elkaar aankomen.

Schuift je bedbodem over je ombouw? Leg er karton of rubber tussen.

Is je bed wankel? Plaats viltjes onder de poten. Je hebt hier ook speciale potensets voor.

Wanneer je het bed bij een speciaalzaak hebt gekocht en dit nog niet zo lang geleden is, zou je aan een medewerker kunnen vragen of er naar je bed gekeken kan worden.

Nieuw bed kopen?

Ga je een nieuw bed kopen en wil je zeker weten dat het niet kraakt? Dan is het goed om te weten dat gekraak het vaakst voorkomt bij een houten bed. Wil je toch voor een houten bed gaan? Kies dan voor een bed van gedroogd hout met een goede coating. Er zijn overigens ook bedden van hout die een stalen constructie hebben. Die kraken vaak een stuk minder.

Je hoeft geen nieuw bed te kopen om toch een heel andere look te krijgen. Met een zelfgemaakt hoofdeinde van laminaat ziet de slaapkamer eruit als nieuw:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Goossens, Beterbed, Oma weet raad