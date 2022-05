Libelle Legt Uit: hoe vaak moet je eigenlijk je handdoeken wassen?

Libelle legt het je uit.

Handdoeken wassen

Je bent schoon als je na een douchebeurt jezelf in een zachte handdoek wikkelt, maar dat betekent niet dat de handdoek zelf schoon blijft. Hoe zit dat? Nou, als je je afdroogt, wrijf je met de vezels van de handdoek dode huidcellen weg die al dan niet aan het katoen blijven plakken. Laten we niet vergeten dat een warme omgeving, zoals de badkamer, een broedplek is voor bacteriën.

Dat betekent niet dat je na iedere douchebeurt van handdoek hoeft te wisselen, maar het is wel aan te raden om je handdoek te wassen nadat je het drie tot vijf keer hebt gebruikt, aldus Cleanipedia. Daar zijn ze het bij Good Housekeeping mee eens: zij raden aan om eens per drie tot vier douchebeurten je handdoek te vervangen voor een schoon exemplaar.

De handdoek die je tijdens en na het sporten gebruikt, kun je het beste meteen in de wasmand gooien. Benieuwd hoe vaak je de handdoeken in de keuken hoort te vervangen? Je ontdekt het hier.

60 graden

Dan de hamvraag: op hoeveel graden kun je het beste handdoeken wassen? Kies bij voorkeur voor een hoge temperatuur, zoals 60 graden, zegt expert voedselveiligheid Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum. “Op die manier gaan de bacteriën dood.”

Met de juiste hoeveelheid wasmiddel komen je handdoeken weer schoon en heerlijk ruikend uit de machine. Hang de handdoeken meteen op als het programma klaar is of stop ze even in de droger om de katoenvezels weer zacht te laten worden.

Was de handdoeken los van handdoeken die je gebruikt om je handen (of vaat) mee te drogen in de keuken of het toilet om kruisbesmetting te voorkomen.

Wasverzachter laat je was lekker ruiken, maar wist je dat het vetluis in de wasmachine veroorzaakt? Hoe je daar weer van afkomt, zie je in onderstaande video.

Bron: Cleanipedia, Good Housekeeping