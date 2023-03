Libelle Legt Uit: zo maak je binnen een half uur vieze tuinmeubelen schoon

Je tuinmeubelen schoonmaken staat misschien niet op het lijstje van favoriete activiteiten. Geloof maar dat het wél veel voldoening geeft als het klusje eenmaal geklaard is. Zeker omdat het op de volgende manieren relatief weinig moeite kost.

*Afhankelijk van het type meubel, het materiaal en de ‘onderhoudsgeschiedenis’, ben je zo’n 30 minuten per meubelstuk bezig.

Houten tuinmeubelen schoonmaken

Wil je echt snel te werk gaan, dan pak je de hogedrukspuit erbij. Het is alleen geen goede methode, ondanks dat het snel en ‘effectief’ is. Je kunt namelijk de natuurlijke laag van je meubels verwijderen door de hoge druk. In het geval van houten tuinmeubelen is dat de natuurlijke waslaag.

Begin liever met het verwijderen van het losse vuil met een zachte borstel. Maak daarna een sopje van lauwwarm water en een beetje groene zeep. Niet te veel, omdat er dan zeepresten achter kunnen blijven. Gebruik je liever azijn? Gebruik dan gelijke delen lauwwarm water en azijn als schoonmaak middel.

Om het werk makkelijker te maken, pak je er opnieuw een zachte borstel bij. Doop die in het sopje en poetsen maar. Door de borstel over het hout te halen, verwijder je alle viezigheid in een handomdraai. Borstel met de houtnerf mee om krassen te voorkomen.

Verwijder de zeepresten met schoonwater en neem de meubelen af met een doek of spons. Vervolgens hoef je de houten tuinmeubelen alleen nog te laten drogen. Zet ze op een plek uit de zon om kromtrekken en barsten te voorkomen. Je kunt het hout ook behandelen met een houtolie of -wax om het te beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Wil je ook je terras aanpakken? Groene aanslag verwijder je op de volgende manier.

Kunststof of aluminium tuinmeubelen schoonmaken

Als je kunststof tuinmeubelen hebt gekocht omdat ze zo lekker onderhoudsvriendelijk zijn, kom je bedrogen uit. Na een lange winter hebben deze meubels vaak toch veel onderhoud nodig. En een goede schoonmaakbeurt. Aluminium is net wat makkelijker qua schoonmaak. Hoe krijg je beide materialen spic en span?

Verwijder eerst los vuil en stof met een zachte borstel of doek. Zo voorkom je dat vuil en stof zich vermengen met het water en krassen op het kunststof of aluminium veroorzaken. Maak daarna een sopje van warm water en een mild schoonmaakmiddel, zoals allesreiniger. Gebruik geen schuurmiddelen of schurende materialen, want deze kunnen het oppervlak beschadigen.

Vervolgens ga je met een doek of spons te werk. Doop in het sopje en neem de tuinmeubelen af. Begin niet meteen met boenen, maar probeer eerst of het vuil onder lichte druk verdwijnt. Spoel het kunststof of aluminium af met schoon water om alle zeepresten te verwijderen. Gebruik opnieuw een zachte spons of doek en zorg ervoor dat je al het vuil en de zeepresten verwijdert.

Laat het kunststof of aluminium tuinmeubilair volledig drogen voordat je het gebruikt of opbergt. Zet het niet in direct zonlicht om verkleuring te voorkomen.

Wicker tuinmeubelen schoonmaken

Wicker tuinmeubelen zijn prachtig, maar beschadigen helaas snel. Rap schoonmaken is er door het gevlochten materiaal ook niet bij. Wel kun je het op de volgende manier zo snel mogelijk doen.

Net als bij de andere tuinmeubelen is het een kwestie van eerst los vuil verwijderen met een borstel of doek. Dan krijg je straks minder viezigheid in het sopje en voorkom je krassen.

Maak een sopje van warm water en een mild schoonmaakmiddel, zoals allesreiniger. Gebruik geen schuurmiddelen of schurende materialen op je wicker tuinset. Met een zachte spons of doek - net wat je makkelijk vindt - maak je de meubels vervolgens schoon. Gebruik niet te veel water om beschadigingen aan het wicker te voorkomen.

Spoel de meubels af met schoon water en droog na met een zachte doek of spons. Vervolgens hoef je ze alleen nog maar te laten drogen voor gebruik. Opnieuw geldt: zet de set op een schaduwrijke plek om verkleuringen te voorkomen.

Hoe je vieze tuinkussens onder handen neemt, lees je hier.

Praktische tips

Om dit klusje voortaan sneller te klaren, zijn er een paar praktische tips.

Dek tuinmeubelen af als je niet gebruikt. Dit is niet alleen beter voor het materiaal van de meubels, maar verkort de schoonmaaktijd ook aanzienlijk.

Zet de meubels tijdens het najaar en de winter binnen, mits je daar ruimte voor hebt. Dit doe je wederom om het materiaal te beschermen.

Maak tuinmeubelen regelmatig schoon. Doe het tijdens de zonnige periode bijvoorbeeld eens per maand. Even een doekje eroverheen halen helpt om vuil en vlekken tijdig te verwijderen, waardoor je de volgende keer minder hoeft te boenen.

Behandel met een beschermmiddel. Zet je houten tuinmeubelen jaarlijks in de lak, bescherm aluminium tegen oxidatie en vlekken en wicker tegen uitdroging en verkleuring. Zo gaat die mooie tuinset een stuk langer mee.

Heb je groene aanslag op je tuinmeubelen? Dat verwijder je als volgt:

Bron: Vtwonen, HG