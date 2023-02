Libelle Living: gun je huis een frisse start

Gedessineerde stoffen zijn weer helemaal terug van weggeweest. Van kussen tot bank, van gordijn tot behang, elk item en elke woonaccessoire is sterk van dessin. Je leest er alles over in Libelle Living.

Inspiratie van woonexperts

We kijken binnen bij de inspirerende huizen van Judith, Sanne en Carmen. Zij maakten, afzonderlijk van elkaar, van hun hobby hun werk en tippen ons het laatste van het laatste op woongebied. Waar Judith een oude werkplaats wist om te toveren tot een stoere loft, ging Sanne voor een rustige Scandinavisch georiënteerde basis met veel sfeer. Ze delen alle drie hun beste tips & tricks.

Tof van stof

Hout in allerlei finishes en in allerlei toepassingen is nog steeds een blijvertje. Van een roomdivider met webbing (eenvoudig zelf te maken) tot behang met houtmotief of een strakke houten lambrisering: hoe meer hout, hoe beter. Hetzelfde geldt voor zachte stoffen, maar dan wel graag met dessin. Banken, stoelen en zelfs wanden krijgen een aaibaar jasje en een stevige streep of kleurig motiefje. Nog niet toe aan een andere bank? Een nieuw vloerkleed geeft elke ruimte een instant boost.

En verder

Betaalbare kunst vind je zo * Het allerlaatste woonnieuws: van flapoorvaas tot klapbureau * Marmer in alle kleuren van de regenboog * Droomplekken en smaakmakers

