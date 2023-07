Maak jij je afvalbak wel vaak genoeg schoon? Zó pak je dat aan

Je zult niet de enige zijn die moet toegeven dit bijna nooit te doen. Waarom eigenlijk niet? De vuilnisbak heeft vaak een prominente plek in onze keuken - daar waar we ons eten bereiden. Reden genoeg om ’m regelmatig goed schoon te maken, toch?

Hoe vaak de afvalbak schoonmaken?

Hoe vaak dan precies? Natuurlijk is het ’t beste om ’m na elke vuilniszakwissel even te soppen, maar de kans is groot dat je daar geen zin in hebt. Neem de afvalbak in ieder geval eventjes af een vochtig schoonmaakdoekje. Zeker wanneer je ziet dat er viezigheid of vocht achterblijft. Maak de vuilnisbak in elk geval iedere maand even goed schoon, of doe het al eerder als deze voor die tijd gaat stinken. Hoe je dat het beste aanpakt? Zó!

Soppen maar!

De grondigste manier om een afvalbak te reinigen is met bleekmiddel. Zo weet je zeker dat echt al het vuil en alle bacteriën weg zijn. Kijk natuurlijk wel even uit voor je kleding als je met dit spul te werk gaat, en trek handschoenen aan.

Haal de vuilniszak uit de emmer. Haal vervolgens de binnenste bak uit de vuilnisemmer. Zet beide op oude handdoeken - of ga dit poetsavontuur in de badkamer aan- zodat je vloer niet beschadigt. Sop zowel de binnenste bak als de vuilnisemmer goed met bleekmiddel. Laat het sopje hierna zo’n vijf minuten intrekken. Maak een doek nat en neem de bakken af. Zorg dat alle bleek verdwenen is. Neem daarna de bakken nog eens af met allesreiniger. Maak de bakken droog en je bent klaar!

Stank voorkomen

Dan is er ook nog een slim trucje om te voorkomen dat je vuilnisbak gaat stinken. Wat je hiervoor nodig hebt? Baking soda! Als je afvalbak gemaakt is van plastic, strooi dan een klein laagje baking soda op de bodem, nog voordat je het vuilnis erin doet. Heb je een metalen prullenbak? Doe dan wat baking soda in een koffiefilter en maak dat dicht met een elastiekje. Leg het koffiefilter op de bodem van de vuilnisbak en doe dan de zak erin.

Het is zo’n typisch taakje waar je de hele dag tegenop kijkt en het vervolgens uitstelt tot je prullenbak zó vol zit, dat je niet anders kan. Het vervangen van de vuilniszak: niet moeilijk, maar vaak wel een hoop gedoe. Niet met de tip van huishoudgoeroe Elsbeth:

Bronnen: VT Wonen, RTL Nieuws