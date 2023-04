Maakt je wasmachine lawaai? Dit kun je doen

Een schuddende of wiebelende wasmachine

Maakt je wasmachine een schuddend geluid? Dan staat hij waarschijnlijk niet waterpas of maken de stelpootjes niet goed contact met de vloer. Je wasmachine gaat dan wiebelen en dat maakt een hoop herrie.

Check met een waterpas of de wasmachine helemaal goed staat en zorg ervoor dat alle pootjes contact maken met de vloer. Leg een waterpas op de bovenkant en controleer of de luchtbel tussen de 2 streepjes zit. Draai net zo lang aan de stelvoetjes onder de wasmachine tot de luchtbel in het midden zit. Door het centrifugeren kunnen de schroefjes na verloop van tijd wat losser zitten. Check het daarom regelmatig.

Staat de wasmachine op een minder stevige vloer, zoals laminaat of hout? Dan kun je kijken of het mogelijk is om de wasmachine op een stevigere ondergrond te zetten, bijvoorbeeld beton.

Trillend geluid tijdens het centrifugeren

Als je wasmachine een bonkend geluid maakt, is de trommel meestal te val. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als je beddengoed en handdoeken wast. Dat wasgoed is erg zwaar en daarom maakt je wasmachine meer lawaai. Het kan ook zijn dat je beddengoed aan één kant zit in de trommel, daardoor raakt het apparaat uit balans. Haal wat was uit de trommel en verdeel het opnieuw. Vervolgens herstart je het programma, dan heb je als het goed is minder last.

Piepende herrie tijdens het centrifugeren

Hoor je een piepend of gierend geluid? Vermoedelijk zijn de kogellagers versleten. Je test dit door de lege trommel met de hand rond te draaien. Gaat het soepel? Dan zijn je lagers in orde. Als het stroef of hobbelig voelt, raden we aan dat je de lagers vervangt. Heb je nog garantie? Neem dan contact op met de leverancier, anders raden we je aan een reparateur te bellen.

Bonkend geluid tijdens het centrifugeren

Een bonkend geluid kan betekenen dat je schokbrekers versleten zijn. Bij oudere wasmachines verliezen deze onderdelen vaak hun kracht waardoor de wasmachinetrommel meer kan gaan bewegen. Is dit het geval, laat de schokbrekers of veren dan vervangen.

Tikkende herrie onderin je wasmachine

Hoor je een tikkend geluid tijdens het draaien? Misschien is er wel wat achtergebleven in je wasmachine. Bijvoorbeeld een knoop of een haarspeld. Maak daarom eens in de paar maanden het filter van je wasmachine schoon. Is het filter leeg, maar hoor je toch een tikkend geluid? Een rits van een vest of een knoop van een spijkerbroek tikt soms tegen de deur tijdens het wassen.

Maakt je wasmachine nog steeds veel herrie? Dan kun je ook overwegen om een extra stille wasautomaat te kopen. Je wast het stilst met een model van 70 decibel of minder.

Bron: Coolblue