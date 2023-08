Met déze 5 tips voorkom je dat dieven je auto strippen

Dikke pech: je staat op het punt te vertrekken en ontdekt dat de koplampen van je auto ontbreken. Het strippen van auto’s is in Nederland een wijdverbreid probleem. Vaak gaat het om losse onderdelen, zoals airbags, navigatiesystemen en sturen, maar niet zelden worden hele interieurs gestolen. Gelukkig kun je een paar dingen doen om het risico op een auto-inbraak te beperken.

1. Keyless entry: bewaar de sleutel in een metalen blik

Super handig, dat sleutelloze toegangssysteem waarmee steeds meer auto’s zijn uitgerust. Helaas is zo’n ‘keyless entry’ ook voor inbrekers een geschenk. Het sleutelloze systeem werkt doordat de autosleutel continu een signaal uitzendt. De deuren van de auto openen daardoor automatisch wanneer je in de buurt bent. Autodieven hebben een trucje bedacht om dit signaal na te bootsen, namelijk met behulp van een signaalversterker. Ze vangen het signaal van de sleutel bij de voordeur op, waarna ze het via de versterker aan de auto doorgeven. Om dit te voorkomen bewaar je de autosleutel het beste in een metalen blik, zodat het signaal buiten de woning niet kan worden opgevangen.

2. Plaats een beveiligingscamera

Hoewel het niet is toegestaan om een beveiligingscamera op de openbare weg te richten, mag dit wél op je eigen oprit. Misschien heb je al een beveiligingscamera hangen; in dat geval kun je de camera simpelweg wat verplaatsen, zodat ook de auto in beeld komt. Heb je nog geen beveiligingscamera, dan is het verstandig om er een aan te schaffen. Alleen al het idee dat er beveiligingscamera’s op de oprit hangen, zal een afschrikwekkende werking hebben op dieven. En mocht je auto ondanks de camera tóch gestript zijn, dan kun je uit de beelden een hoop waardevolle informatie afleiden.

3. Gebruik slotbouten

Je auto op blokken aantreffen; het zal je maar gebeuren. Vooral als je dure wielen hebt, is de kans op diefstal relatief groot. Slotbouten zijn een eenvoudige en betaalbare manier om je wielen te beveiligen. Deze bouten bevestig je in een mum van tijd op de velgen en kun je alleen losdraaien met een daarvoor bestemde sleutel. Voor een kleine dertig euro heb je al een set van vier slotbouten. Let er wel op dat je de sleutel niet in de auto, maar veilig in huis bewaart.

4. Parkeer je auto in het zicht

Maar liefst de helft van de autodiefstallen wordt in de donkere uren gepleegd. Vooral auto's die moederziel alleen op verlaten plekken staan, zijn een makkelijk doelwit. Het is misschien een open deur, maar plaats je auto om deze reden bij voorkeur op verlichte en zichtbare plekken. Het liefst nog bij of in de buurt van een groepje andere auto's. De kans is minder groot dat autodieven het risico zullen nemen om deze auto's te ontmantelen.

5. Bouw een alarmsysteem in

Misschien ga je er blind vanuit dat jouw auto over een alarmsysteem beschikt. De meeste moderne auto’s zijn hiermee uitgerust. Als jouw auto wat ouder is, is het verstandig dit even te checken. Is je auto niet beveiligd, zorg er dan voor dat je een alarmsysteem koopt met het CCV-keurmerk (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Om dit keurmerk te verdienen, moeten alarmsystemen aan hoge kwaliteitseisen voldoen op het gebied van betrouwbaarheid, onderdelen en installatie. Zo weet je zeker dat jouw auto op de juiste manier beveiligd is.

