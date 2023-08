Met dít beddengoed heb je het ’s nachts nooit meer te warm

Wanneer de temperaturen boven de 25 graden uitstijgen, zou je misschien het liefst poedelnaakt en zonder dekbed in slaap willen vallen. Comfortabel is echter anders. Veel mensen houden van het geborgen gevoel dat een zacht dekbed geeft en kunnen daarom zelfs in hartje zomer niet zonder. Dat hoeft gelukkig ook niet - je moet alleen even weten welk beddengoed je nodig hebt.

Natuurlijke materialen

Verkoelend beddengoed is in staat om de lichaamstemperatuur te reguleren en overtollige warmte af te voeren. Vaak is dit beddengoed gemaakt van materialen die vocht goed absorberen en over ventilerende eigenschappen beschikken. Natuurlijke materialen als katoen, bamboe, tencel, linnen en zijde zijn heerlijk verfrissend en helpen je lichaam koel te houden tijdens klamme nachten.

Zelfs de kleur is belangrijk

Niet alleen de stof is bepalend voor de mate waarin beddengoed verkoelt. Ook de kleur speelt hierin een grote rol. Donkere kleuren houden warmte vast, doordat ze het zonlicht als het ware absorberen. Dit leidt niet alleen tot een warm dekbed; deze hitte straalt ook af naar de rest van de slaapkamer. Kies daarom voor beddengoed in lichte tinten. Kleuren als wit en beige reflecteren niet alleen de warmte, maar geven de slaapkamer tegelijkertijd een kalme en chique uitstraling. En rust in de slaapkamer leidt ook, jawel, tot een betere nachtrust.

Warm gezicht

Heb je ’s nachts vooral last van een warm gezicht? Overweeg dan een kussen met speciale koelfuncties. Zo zijn er verschillende hoofdkussens op de markt met daarin gel verwerkt. Een kussen van gel absorbeert de hitte van je gezicht, zonder dat het kussen daarbij zelf warm wordt. Ook is gel in staat om de warmte effectief over het oppervlak te verspreiden en af te voeren.

Bron: Matras Factory, Beter Bed, Y-not.nl