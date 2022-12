Met dit kledingstuk maak je héél makkelijk de radiator stofvrij

Zit er teveel stof achter de radiator? Dan werkt de verwarming niet goed en duurt het langer voordat het lekker warm wordt binnen. De stof zorgt ervoor dat de warmte niet goed vrij kan komen. Maar de verwarming zit vaak zo dicht op de muur, dat je er maar lastig bij kunt. De oplossing is vrij simpel en ligt waarschijnlijk gewoon in je kledingkast tussen de onderbroeken en sokken.

Statisch

Om de verwarming binnen een paar seconden stofvrij te maken, heb je namelijk alleen maar een panty nodig. Kies hiervoor een oude panty en hang 'm achter de verwarming. Door de panty een beetje heen en weer te bewegen, wordt-ie statisch. Hierdoor plakt de stof aan de panty en is de verwarming in no-time stofvrij. Je kunt eventueel de panty onder de verwarming weer vastpakken, waardoor je de achterkant van verwarming nóg makkelijker schoon krijgt.

Even föhnen

Iets wat ook heel goed werkt om je verwarming stofvrij te krijgen, is een föhn. Als je een open radiator hebt dan kun je een vochtige theedoek of handdoek achter de verwarming stoppen, zodat al het stof die kant op wordt geblazen. Zet je föhn vervolgens op de middelste of hoogste stand en blaas zo al het stof weg.

Rekening

Naast dat het schoonmaken van de verwarming zorgt voor een schoner en frisser huis, zorg je er ook voor dat de verwarming minder hard hoeft te werken om het binnen warm te krijgen. Hierdoor zal de energierekening aan het eind van het jaar ook nog eens wat lager zijn. Dus hup, aan de slag!

Bron: Eigen huis & tuin