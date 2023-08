Met dít nieuwe trucje hebben inbrekers in de gaten of je op vakantie bent

Het klinkt zo simpel, maar eigenlijk is het best ingenieus. Bij een aantal woningen in Rotterdam zijn de afgelopen week hoopjes tuinaarde bij de deurmat of drempel gevonden. Inbrekers checken hiermee of de bewoners thuis zijn. Is dit inderdaad het geval, dan zouden de bewoners de aarde namelijk wel weghalen.

Inbrekers bedenken vaker dergelijke trucs om in te schatten of ze kunnen toeslaan. Denk maar aan het plakbandje, het takje of het papiertje bij de deurpost: als dat er na twee dagen nog zit, kan het niet anders dan dat de bewoners een paar dagen weg zijn. Ook worden er wel eens steentjes op het looppad voor de deur gelegd.

Tips

Ga je binnenkort op vakantie en vrees je voor een inbraak? Er zijn een aantal tips die je kunt toepassen om het risico te verkleinen.

Zorg ervoor dat de woning er bewoond uitziet. Dus geen bergen post op de deurmat en geen continu dichte gordijnen.

Gebruik een tijdschakelaar voor verlichting. Als het licht ineens aangaat, lijkt het alsof dit handmatig gebeurt.

Schakel iemand in die af en toe wat verandert in huis. Bijvoorbeeld de gordijnen open- en dichtdoen, de lichten in- en uitschakelen of op bordjes en glazen op tafel of het aanrecht zetten.

Plaats zo weinig mogelijk over je vakantie op social media. Inbrekers hebben meer in de gaten dan je denkt.

8 manieren om je huis veilig achter te laten als je op vakantie gaat:

Bron: AD