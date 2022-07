Moet je de deur van je wasmachine open of dicht laten als je ’m niet gebruikt?

Nadat je je was uit de wasmachine hebt gehaald, wat is dan verstandiger? De deur sluiten of open laten? Als je je machine het liefst zo schoon mogelijk wilt houden, dan kun je het beste voor de tweede optie gaan.

Waarom niet meteen dicht doen?

Er blijft namelijk altijd wat vocht achter in je machine. Als je de wasmachine meteen sluit na het wassen, kunnen er bacteriën en schimmels in de trommel groeien. Dat is niet fijn voor je machine, maar het is ook niet goed voor je kleren. Je kleding komt er namelijk een stuk minder schoon uit. Als je de deur voortaan eerst nog een paar uur open laat staan, kan de wasmachine drogen en blijft het binnenin schoner. Ook kun je het doseerbakje het beste een beetje open trekken, zodat het vocht ook hier weg kan en restvocht uit het ladesysteem kan verdampen.

Bron: Purewow.com