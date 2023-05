Moet je zonnepanelen schoonmaken en hoe doe je dat? Libelle legt uit

Hoe maak je zonnepanelen precies schoon en wanneer is het nodig?

Zonne-energie

Je zonnepanelen zo nu en dan schoonmaken is zeker een goed idee. Wanneer er vuil op de zonnepanelen zit, vangen ze immers minder zonlicht op. Het systeem blijft wel werken, maar produceert minder zonne-energie, en dat is natuurlijk zonde. Vuil hoeft niet alleen stof te zijn, dit kunnen ook bladeren, vogelpoep of aanslag zijn.

Hoe maak je zonnepanelen schoon?

Heb je zonnepanelen, dan is nu hét moment om ze schoon te maken. In het voorjaar beginnen de zonnepanelen flink wat energie op te wekken en voor de volle werking moeten ze goed schoon zijn. Voordat je begint met schoonmaken, is het belangrijk om het zonnepanelensysteem helemaal uit te zetten. Voor het schoonmaken heb je geen speciaal schoonmaakmiddel nodig, het is zelfs beter om geen schoonmaakmiddelen te gebruiken omdat sommige vrij agressief zijn en de coating van de zonnepanelen kunnen aantasten. Het is het beste om met lauw water en een spons de panelen schoon te maken. Je kunt beter geen schuurspons, harde borstel of hogedrukspuit gebruiken. Lauw water met een spons of zachte doek is voldoende.

Het dak op?

Nu denk je misschien: alles leuk en aardig, maar hoe kom ik bij die zonnepanelen op mijn dak? Het veiligst is uiteraard om het aan de experts over te laten, dus vraag de glazenwasser of-ie ze wil meenemen bij de periodieke poetsbeurt van je ramen of bel een bedrijf dat erin is gespecialiseerd. Een andere optie is een spons aan een lange steel, eventueel via een (dak)raam. Klim vooral niet zelf (ongezekerd) op je dak, dat is levensgevaarlijk. Dan kun je beter wachten op een fikse regenbui.

Wanneer wekken zonnepanelen de meeste energie op?

Zonnepanelen wekken altijd energie op, ook als de zon niet volledig schijnt en het bewolkt is. Hoe meer zonuren, hoe meer stroom de zonnepanelen zullen opwekken en daarom zullen ze meer energie gaan produceren in het voorjaar. Het moet echter niet té heet worden, boven de 25 graden wekken de zonnepanelen weer minder energie op.

Bron: vattenfall, energiedirect