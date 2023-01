Nationale Tulpendag: zo houd je een bos tulpen het langst mooi

Als íets ons aan de lente doet denken, dan is het wel een kleurrijke bos tulpen op tafel. Helaas is het plezier hiervan vaak van korte duur, al binnen enkele dagen kunnen de eerste kopjes gaan hangen. Maar wist je dat er heel wat manieren zijn om dit moment uit te stellen? Met deze trucs geniet je extra lang van jouw verse bosje tulpen.

Een geschikte vaas

We snappen heus dat je niet voor elke bloemensoort een andere vaas in huis hebt, maar sommige soorten vragen nou eenmaal om een specifiek exemplaar. Tulpen groeien nadat ze geknipt zijn nog een paar centimeter door, waardoor het beter is om voor een hogere vaas dan gebruikelijk te kiezen. Zo krijgen de bloemen voldoende steun. Liever te hoog, dan te laag, luidt het devies.

Gaatje prikken

Hoe langer de stelen, hoe eerder de kopjes gaan hangen. Om de groei wat te remmen knip je de stengels recht af en prik je onderin een klein gaatje met een naald. Hierdoor verpest de zwaartekracht jouw tulpen niet.

Water verversen

Goed, alle bloemen houden van vers water. Maar tulpen drinken meer dan gemiddeld en vragen dus om een regelmatige controle. Zorg ervoor dat je tulpen altijd genoeg water hebben en je verlengt de levensduur vanzelf.

Weg van de fruitschaal

Wat fruit kan doen met bloemen? Meer dan je misschien denkt. Veel fruitsoorten produceren ethyleengas, dat schadelijk voor ze is. Staan de vaas en de fruitschaal te dicht bij elkaar, dan kan dit voor hangende tulpenkopjes zorgen.

Overige tips

Verder geldt voor tulpen hetzelfde als voor veel andere bloemsoorten. Knip blaadjes die het wateroppervlak raken af, plaats de vaas met tulpen niet in direct zonlicht en houd het water schoon. Ook bloemenvoeding kan een wereld van verschil maken: zo’n zakje krijg je vaak standaard bij aankoop van een bos. Zorg je voor een combinatie van deze verzorgingstips, dan verleng je de duur van je tulpen gegarandeerd met enkele dagen.

Zo zorg je ervoor dat je bloemen geen blaadjes verliezen.

Bron: RTL Nieuws, Libelle.be, vtwonen