Onderzoek: ‘Nederlanders zijn verrassend gelukkig in een huurhuis’

Sterker nog: uit een recent onderzoek van Marketresponse in opdracht van vtwonen blijkt dat Nederlanders gelukkiger zijn in hun huurwoning dan Belgen zijn in een koopwoning.

Onderzoek

Marketresponse deed onderzoek onder 500 Nederlanders en Belgen om erachter te komen wat de verschillen zijn op het gebied van leefstijl, woongeluk en smaak tussen de twee volken.

Woongeluk

Er kwamen verrassende resultaten uit. Allereerst over woongeluk. Nederlanders wonen vaker in een huurhuis dan Belgen, namelijk 41% versus 27%. Belgen wonen vaker in een vrijstaand huis dan Nederlanders, 33% versus 17%.

Gelukkig in een huurhuis

Door deze cijfers zou je misschien denken dat het woongeluk van Belgen hoger ligt dan dat van Nederlanders, maar niks is minder waar. Nederlanders geven hun woongeluk een hoger cijfer, namelijk een 7.7. De Belgen geven hun woongeluk een 7.4. Volgens vtwonen kunnen we dus concluderen dat Nederlanders gemiddeld gelukkiger zijn in een huurhuis dan Belgen in een koophuis. Ook goed om te weten: woongeluk groeit met de jaren. Hoe ouder, hoe hoger het woongeluk.

Miskopen

Ook wijsheid komt met de jaren. Een miskoop doen bij het interieurshoppen? Dat overkomt vooral jongeren (tot 30 jaar). 59% van de jongeren doet weleens een miskoop versus 23% van de 60-plussers.

Woonstijlen

De meest geliefde woonstijl in Nederland? Dat is modern. Dat geldt overigens ook voor de Belgen. Waar de Belgen ook fan zijn van een klassieke en landelijke woonstijl, is dat in Nederland een stuk minder het geval.

Duurzaamheid

Wat betreft duurzaamheid doen de Belgen het iets beter dan wij. Sterker nog: 64% van de Nederlanders is nog nooit bezig geweest met hoe ze hun huis duurzaam kunnen inrichten.

Bron: vtwonen