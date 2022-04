Ook dol op zelf maken? Libelle Homemade staat vol nieuwe inspiratie

Want deze special staat boordevol ideeën om zelf aan de slag te gaan.

Trend DIY

Nieuwste trend op DIY-gebied is punch needling. Hartstikke makkelijk, zeker als je begint met een bestaand kussen of de zitting van een kruk. Deze techniek uit de seventies is weer helemaal terug. Het enige dat je nodig hebt is een holle naald en draad, en de rest gaat haast vanzelf.

Kleding borduren

De beginnende klusser/zelfmaker kan zijn hart ophalen bij het customizen van kleding. Een oud overhemd of een sweater kun je met heel eenvoudige borduursels weer helemaal van nu maken. Ook lekker duurzaam, want je kleding kan weer een seizoen mee.

Meubels maken

De profs die wel een flinke klus gewend zijn, kunnen aan de slag met ronde tafels. Ronde meubels zijn ook hartstikke trendy, dus nu kun je je eigen budget designtafel maken (of hulp vragen aan een handige klusser uit je vriendenkring).

Vest of trui breien?

In de nieuwe Libelle Homemade vind je zes heel fijne ideeën voor een gebreid lentevest of trui.

