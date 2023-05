Op déze dag kun je het beste je ramen zemen (en meer handige tips)

Door middel van deze tips vergroot je de kans dat je ramen pas écht vlekkeloos ogen.

Zeem van boven naar beneden

Van voor naar boven, van links naar rechts... De beste manier om je ramen te zemen is (ja, echt!) van boven naar beneden. Op deze manier voorkom je dat er vieze druppels naar beneden glijden op de plekken die je net juist met zorg hebt schoongemaakt.

Maak ook de hoekjes schoon

Veel mensen zijn geneigd om de hoekjes van hun ramen over te slaan. Een groot gemis, want juist dát zijn verzamelplekjes van vuil. Met een normale spons of trekker wordt het een lastig klusje, maar met een wattenstaafje is de klus zo geklaard. Bovendien krijgen zij zo een extra functie en jij een nóg beter resultaat!

Kies de juiste dag

We kunnen ons goed voorstellen dat je juist op een zonnige dag graag je ramen van een schoonmaakbeurt voorziet. Slecht nieuws, want dat kun je toch maar beter laten. Door de zon drogen je net gezeemde ramen namelijk sneller op, waardoor er resten en strepen ontstaan. Kies daarom juist voor een bewolkte dag, zodat je ramen de kans krijgen om op te drogen met een streeploze glans.

Gebruik een oud shirt

Niet-deponeren kun je leren; je ramen zemen met een oud shirt ook. Het klinkt misschien gek, maar oude shirts pluizen vaak niet en werken ook nog eens absorberend. Hierdoor worden je ramen al snel heel schoon en dat door te recyclen.

Vermijdt teveel schoonmaakmiddel

Meer is niet altijd beter, zo blijkt ook uit het zemen van je ramen met teveel schoonmaakmiddel. Wanneer je teveel van het goedje gebruikt, kan het hout van je kozijnen namelijk erg beschadigen. Dat zorgt er op z’n beurt weer voor dat je kunt zemen wat je wilt, maar het totaal-plaatje nooit het perfecte plaatje zal zijn. Beschouw je schoonmaakmiddel vanaf nu dus als een een snufje zout: niet teveel en niet te weinig, maar simpelweg precies genoeg voor het optimale resultaat.

Gebruik glansspoelmiddel

Hevig staan boenen, maar nog steeds niet waar je wil zijn? Met een scheutje glansspoelmiddel is dat zo gepiept. Bovendien doet het je ramen volgens experts als nieuw lijken. En dat willen we allemaal wel, toch?

Gebruik oude kranten

Net zoals met het oude shirt behaal je ook door het gebruiken van oude kranten een piekfijn resultaat. Bovendien is er nog nooit iemand slechter geworden van een beetje recyclen, dus deze tip slaat twee vliegen in één klap (niet letterlijk natuurlijk, want anders heb je alsnog vieze ramen). Na een beetje finetunen met wat oude kranten, is er in de meeste gevallen geen streep meer te zien!

Neem de tijd en geniet



Een goed begin is het halve werk. Nu je de juiste tips om handen hebt om een goed staaltje werk te verrichtten, is het tijd om ook een beetje van de schoonmaakbeurt te genieten. Frisse lucht, een muziekje... Zo’n slecht klusje is het zemen van je ramen nog niet.

Toch nog last van strepen op je ramen na het zemen? In onderstaande video leggen we je uit hoe je dat in het vervolg voorkomt.

Bron: Leuke Geit