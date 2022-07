Little girl enjoying cooling experience of sitting by a large electric fan. Beeld Getty Images

Op deze (onverwachte) plek in je slaapkamer werkt een ventilator het best

De zomer is begonnen. Heerlijk die temperaturen overdag, maar we zijn minder fan van de broeierige (en dus slapeloze) nachten. Wie slim is, heeft een ventilator voor de slaapkamer.