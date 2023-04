Overwaarde van je huis gebruiken? Dit zijn de opties

De mogelijkheden op een rij.

Verbouwen of verduurzamen

Je kunt de overwaarde van je huis gebruiken om het huis te verbeteren. Je kunt dan je hypotheek verhogen om een verbouwing of verduurzaming te financieren. Een extra voordeel is dat je na verduurzaming een lagere energierekening hebt. Tip: je kunt de hypotheekverhoging zelf online of met een hypotheekadviseur in de buurt regelen. Als je het zelf regelt, bespaar je afsluitkosten op het vaak lagere hypotheekbedrag. Geef je het toch liever uit handen? Neem dan een hypotheekadviseur in de arm.

Tweede woning

Zie jij een huisje aan het strand wel zitten? Met de overwaarde van je huis kun je ook een tweede hypotheek nemen om een vakantiewoning te financieren. De rente die je over die hypotheek betaalt, mag je alleen niet aftrekken van de belasting. Je hebt dan dus geen recht op hypotheekrenteaftrek. “Een tweede hypotheek sluit je in de meeste gevallen af bij je eigen geldverstrekker”, legt hypotheekadviseur Marga Lankreijer van Independer uit. “Heb je bij het afsluiten van je hypotheek een verhoogde inschrijving geregeld? Dan hoef je niet naar de notaris. Je kunt dit terugvinden op de hypotheekakte die je van de notaris hebt gekregen.”

Schenken, sparen of grote uitgave

Lankreijer geeft een voorbeeld: “Stel, je hebt een huis met een waarde van 225.000 euro met een totale hypotheek van 75.000 euro. Je hebt dan 150.000 euro overwaarde. Je kunt dit bedrag (deels) opnemen. Je hoeft niet je huis te verkopen, maar neemt als het ware al een voorschot op de overwaarde van je woning. Dit bedrag kun je gebruiken voor wat je maar wilt. Bijvoorbeeld een schenking aan een kind dat gaat studeren, of de aanschaf van een nieuwe auto.”

Investeren in een nieuw koophuis

Tot slot de meest voorkomende manier om de overwaarde te gebruiken. Verkoop je je woning met overwaarde? Dan kun je dat geld in je nieuwe huis stoppen. Voor deze nieuwe woning heb je dan een lagere hypotheek nodig, en dat is een groot voordeel. Wel is het goed om te weten dat je te maken kunt krijgen met de bijleenregeling. Stop je niet de hele overwaarde in je hypotheek en hou je een deel zelf? Dan krijg je minder geld terug van de Belastingdienst (hypotheekrenteaftrek).

Er zijn twee situaties mogelijk:​

1. Je verkoopt je oude huis eerder dan dat je je nieuwe huis koopt

Is je huis verkocht? Dan staat het geld dat overblijft nadat je de oude hypotheek hebt afgelost (de overwaarde dus) op de rekening van de notaris. De notaris zorgt dat dit geld in je nieuwe hypotheek wordt gestoken. Of hij stort het bedrag op jouw rekening.

2. Je koopt eerst een nieuw huis, daarna ga je pas je oude huis verkopen

Dit is een lastige situatie. Je moet dan namelijk eerst de hele koopsom van je nieuwe huis betalen. In deze situatie kun je gebruikmaken van overbruggingskrediet. Dit is een tijdelijke hypotheek die ervoor zorgt dat je het huis alvast kunt kopen, nog voor je oude is verkocht.

Het laatste advies van Lankreijer: “Kijk goed met een adviseur wat de beste optie is. Het is belangrijk om ook te kijken naar je toekomstige inkomen en lasten.”

Kan ik overwaarde zomaar opnemen?

Overwaarde kun je onder bepaalde voorwaarden opnemen. Je moet natuurlijk voldoende inkomen hebben om de totale hypotheek te (kunnen blijven) betalen. Daarom vraagt de geldverstrekker weer alle documenten op. Weet ook dat je niet bij alle geldverstrekkers overwaarde mag verzilveren voor andere redenen dan het kopen of verbouwen van je huis. Je kunt dit samen met een hypotheekadviseur bespreken.

Ook lezen: wat is voor jou de beste en goedkoopste hypotheek?

Bron: Independer