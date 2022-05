‘Poetsqueen’ legt in veel bekeken TikTok-video uit welke fout mensen maken met het weggooien van hun dweilwater

Althans, dat beweert de Rotterdamse poetsqueen, de Nederlandse TikTok-sensatie met meer dan 150.000 volgers.

Dweilwater weggooien

De voorjaarsschoonmaak staat misschien wel op de planning, en dus ook dweilen. Uit gewoonte gooi je je sopje of dweilwater misschien wel weg in de gootsteen. Maar het is beter om het dweilwater voortaan in de wc te gooien. “In je dweilsop kan stof en haar achterblijven. De leidingen van je gootsteen zijn klein en kunnen sneller verstopt raken”, legt de poetsqueen met haar heerlijke Rotterdamse accent uit.

“Door het in de wc te dumpen voorkom je een vieze én een verstopte gootsteen. Dat scheelt jou weer een chagrijnige partner die onder de gootsteen moet kijken wat er allemaal mis is met dat pijpie.”

De video met uitleg, die meer dan 450.000 keer is bekeken en 33.000 likes heeft, zie je hieronder.

Meest gemaakte fouten tijdens het dweilen

Nu we toch zo lekker in de materie zitten, rijst de vraag: wat is de beste manier om je vloer te dweilen? Dit zijn de meest gemaakte fouten.

Te veel schoonmaakmiddel gebruiken Te nat dweilen Met te heet water dweilen

Bron: TikTok