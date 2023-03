Ramen lappen zónder trekker? Zo krijg je dat streeploos voor elkaar

Het klinkt misschien gek, maar je kunt je ramen prima lappen zonder trekker, én zonder strepen achter te laten. En het mooie is dat je de materialen hiervoor waarschijnlijk al in huis hebt. Laten we gauw beginnen!

Ramenlappen in 3 stappen:

Stap 1: sopje maken

Deze stap is hetzelfde als wanneer je wel met een trekker de ramen lapt. Maak een sopje met lauwwarm water en een paar druppels afwasmiddel of een scheutje azijn. Gebruik liever te weinig schoonmaakmiddel dan te veel! Als er te veel schoonmaakspul aan het water is toegevoegd kan dat vooral met zeep een vettig laagje achterlaten op de ramen.

Stap 2: raam insoppen

Vanaf hier verandert je ramenlaproutine. Pak er in plaats van een spons of gewone schoonmaakdoek een microvezeldoek bij. Maak hem nat en poets daarmee de ramen. Microvezeldoeken hebben als eigenschap grondig te kunnen poetsen zonder al te veel schoonmaakmiddel nodig te hebben. Je zou zelfs het schoonmaakmiddel helemaal weg kunnen laten als je met een microvezeldoek te werk gaat.

Stap 3: drogen met een microvezeldoek

Stap 3 is wat echt het grote verschil maakt. Als je je raam droogt met een schone, droge microvezeldoek, zul je zien dat er een streeploos resultaat overblijft. Dat komt omdat microvezeldoeken, zoals gezegd, van zichzelf al een reinigende werking hebben. Dus als je deze doekjes ook gebruikt om de ruit te drogen, neemt hij niet alleen het water goed op, ook de vuilrestanten gaan mee en vettige laagjes of andere streepveroorzakers worden weggevaagd.

Als je veel ramen hebt, of ze zijn flink van stuk, dan kun je ook grotere microvezeldoeken aanschaffen, of sneldrogende doeken. Want dat de microvezeldoek goed droog en schoon is, is voor het drogen van je ramen van groot belang. Sop-ze!

Bron: Avital Schoonmaak.