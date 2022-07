Ramen open of juist dicht? Dít is wat je moet doen om warmte buiten te laten

Ramen open, ramen dicht? En wat moet je dan met de gordijnen? Als het warm is, is je eerste impuls vaak om de wind naar binnen te laten waaien. Maar volgens dr. Andrew Shea, hoofddocent bouwfysica aan de University of Bath is dat niet de oplossing.

“Als het binnen minder warm is dan buiten, houd dan ramen en gordijnen dicht. De warme lucht van buiten zorgt er namelijk voor dat het binnen in razend tempo opwarmt”, legt hij uit aan The Guardian.

Zoals de Spanjaarden

Dr. Ana Souto, docent aan de Nottingham Trent University’s school of architecture, design and built environment, is het daarmee eens. “Ik ben Spaans en in mijn thuisland heeft iedereen overdag het huis hermetisch afgesloten voor de warmte.”

De ideale tijd voor open ramen

Souto: “Het beste kun je alleen in de vroege morgen en laat op de avond even luchten, als het buiten aanzienlijk is afgekoeld. Mijn huis is een soort grot, maar het is wel altijd koel.”

Meten is weten

Dr. Andrew Shea sluit zich helemaal aan bij Ana Souto. “Het beste is om de binnen- en buitentemperatuur te meten en te kijken wanneer het buiten kouder wordt dan binnen. Dat is het moment waarop je de ramen open kunt gooien. Schijnt de zon nog, laat je gordijnen dan gesloten. Verduisterende gordijnen zijn het effectiefst.”

Serreramen mogen wel open

Amin Al-Habaibeh, professor aan dezelfde Britse universiteit, voegt daar nog aan toe: “De positie van de ramen is hier ook nog erg belangrijk. Ramen op het zuiden dicht houden kan in sommige gevallen ook juist een broeikaseffect geven. In dat geval kan het geen kwaad om wel even een raam open te zetten”, tipt hij.

Ook ramen in de serre mogen volgens hem om deze reden wel open. Houd dan wel de deur tussen de huiskamer en de serre gesloten.

Bron: The Guardian