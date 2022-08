Regendouche versus gewone douchekop: wat is duurzamer?

Weinig zo lekker als een verfrissende douche na een lange dag. Zéker wanneer je een regendouche hebt, die je dat echte spa-gevoel geeft. Maar nu Nederland met een watertekort kampt en de energieprijzen blijven oplopen, rijst de vraag: is zo’n regendouche eigenlijk wel zo handig? Is een ‘normale’ douchekop niet veel zuiniger?

Liters per minuut: regendouche versus normale douchekop

Gaat het om het verbruik van een douchekop, dan wordt er gerekend in liters per minuut. Daarbij lijkt de uitkomst duidelijk te zijn: een regendouche verbruikt veel meer water dan een standaard douchekop. Gemiddeld stroomt door een regendouche 20 tot 25 liter water per minuut, terwijl er bij een normale kop hooguit 9 liter water uitkomt. Een flink verschil, dat zich uiteindelijk vertaalt in een hogere energierekening.

Eco-stand

Een beetje moderne douchekop heeft overigens wel een eco-stand. Dat geldt voor zowel de regendouche als de normale douchekop. Zet je deze stand aan, dan stroomt er aanzienlijk minder water door de kop. Wil je tóch een regendouche plaatsen in je nieuwe badkamer, overweeg dan die eco-stand regelmatig te gebruiken. En probeer ook op andere manieren water te besparen.

Manieren om water te besparen

Om op je waterverbruik te letten hoef je heus geen ingewikkelde apparaten aan te schaffen. Simpele dingen als de kraan uitdraaien wanneer je je benen scheert, een leave in-conditioner gebruiken in plaats van een uitwasbare en de temperatuur nét een graad lager zetten maken al een wereld van verschil. En in plaats van een irritante timer, zet je een liedje van je favoriete album op om de tijd in de gaten te houden. Douche je normaal gesproken tien minuten en wil je dit inkorten naar vijf? Zoek naar een nummer dat ongeveer zo lang duurt, en draai de kraan uit zodra je de laatste tonen hoort.

