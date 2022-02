Zo geef je jouw keuken een wow-effect.

Warme rode tinten

Als je googelt op ‘rode keuken’ verschijnen er tientallen foto’s van felrode keukenkastjes in hoogglans op je beeldscherm. Rood is echter een kleur die vele schakeringen kent. Je kunt ook kiezen voor donkerrood, bruin-rood of een andere rode tint met een warme ondertoon.

Rode details

Rood hoeft niet per se op deuren of kasten te zitten. Je kunt ook klein beginnen door rode details toe te voegen aan je keuken. Denk bijvoorbeeld aan een rode waterkoker, een oven, spatelpot of pan.

Speel met andere kleuren

Twijfel je of je een moderne rode keuken wil of toch liever een trendy zwarte keuken? Dan kun je ervoor kiezen om te mixen en matchen. Rood is een dominante kleur, maar combineert mooi met kleuren als blauw, mintgroen, roze, grijs en goud.

Tegels

Nog een leuk project om meer rood toe te voegen aan je keuken: plaats rode tegels. Makkelijk om schoon te houden en extra mooi achter het fornuis of de wasbak.

