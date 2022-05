Rouwvliegjes: zo kun je ze voorkomen én bestrijden

Allereerst een kleine les over de rouwvlieg: officieel heten ze rouwvarenmuggen. Het zijn kleine muggen die niet kunnen steken. Wat ze wel kunnen is heel veel eitjes leggen, maar liefst 200 per keer. In no time zit je opgescheept met een plaag aan larven en vliegjes.

Voorkomen

Gelukkig kun je deze kwaal voorkomen door onderstaande tips te volgen:

Geeft niet te veel water: rouwvliegjes zijn dol op vochtige, rotte grond. Te veel water zorgt ervoor dat de wortels gaan rotten. Een paradijs voor de rouwvlieg. Eerder tipten we al hoe je ervoor zorgt dat je planten niet te veel water geeft en op welke signalen je kunt letten als je dat per ongeluk wél doet. Verder helpt het om de plant en potgrond vrij te houden van afgevallen blaadjes, bloemetjes en andere plantenrestjes.

Zet nieuwe planten in quarantaine: heb jij thuis zo’n prachtige urban jungle net als Libelle’s Avalon ? Dan is het slim om nieuwe planten eerst in quarantaine te zetten. Deze planten kunnen namelijk rouwvliegjes of larven bij zich dragen. Zo voorkom je dat alle planten onder de muggen zitten.

Houd je planten gezond: naast dat sterke en gezonde planten minder snel rouwvliegjes aantrekken, zullen ze ook sneller herstellen van een aanval. Kies daarom een goede standplaats , geef voldoende water en dien extra plantenvoeding toe als dat nodig is.

Rouwvliegjes bestrijden

Is het kwaad al geschied? Dit kun je doen om larven en rouwvliegjes te bestrijden:

Larven kun je op een natuurlijke manier bestrijden met aaltjes . Dit zijn microscopisch kleine wormpjes. Ze zitten van nature in de bodem, maar je kunt ze ook inzetten op een plant of blad. Aaltjes zijn de natuurlijke vijand van verschillende plaaginsecten en zorgen ervoor dat de insecten binnen een paar dagen doodgaan.

Hier moet je voorzichtig mee zijn, maar het kan helpen om de plant uit te drogen. Rouwvliegjes houden van vocht en zullen daarom de plant snel verlaten. Wanneer je de plant weer water gaat geven kun je dat het beste onderaf doen. Dit doe je door de plant in een kweekpot in een plantenschotel met water te zetten. Zo blijft de bovenste laag waar de muggen en eitjes zitten droog.

Heb je de plant hebt laten uitdrogen? Dan kun je eventueel de potgrond vervangen . Leg bovenop de nieuwe potgrond een laag zand, koffiedik of folie. Deze dingen blokkeren de lucht waardoor de larven zullen afsterven en het ongedierte geen nieuwe eitjes kan leggen. Verwijder het zand of het folie binnen twee weken, want anders zullen de wortels afsterven door zuurstofgebrek.

Een deel van de vliegjes kun je bestrijden door aan de bovenkant van de plantenpotten plakband of een speciale plakstrip aan te brengen. Het liefste in de kleur geel, want daar komen de rouwvliegjes op af. Zo blijven de ze vastplakken en kunnen ze geen eitjes meer leggen.

Soms kan kaneel helpen tegen rouwvliegjes. Kook een liter water en voeg daar twee eetlepels kaneel aan toe. Laat het kaneelwater afkoelen en giet het bij de planten.

Zet een glas wijn, (appel)azijn of balsamico in de ruimte waar je last hebt van de muggen. De vliegjes worden hierdoor aangetrokken en verdrinken in de vloeistof.

Online wordt getipt om met knoflook rouwvliegjes weg te jagen. Pas hier wel mee op, want op een gegeven moment gaat de knoflook schimmelen en dat is niet bevorderlijk voor de aarde van je plant.

Nu de tuin vol in bloei komt, verschijnen ook de eerste vervelende beestjes. Gelukkig heeft boer Tom een paar natuurlijke manieren om ongedierte te weren:

Bron: Intratuin, Ecostyle, Ongediertezelfbestrijden