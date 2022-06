#HouseKeepersOfTikTok: de beste TikTok-hacks voor je schoonmaakbeurt

Oh TikTok, wat moesten we toch zonder jou? Het platform leerde ons hoe we ons zo kunnen kleden dat we er altijd chic uitzien, op welke manier je wraps het best kunt vouwen zodat niét de hele vulling eruit valt en geeft tip na tip over een betere nachtrust. En ook voor schoonmaakhacks kun je er terecht, zo blijkt nu. De hashtag #HouseKeepersOfTikTok is plotsklaps razend populair, en laat honderden, zo niet duizenden, filmpjes over schoonmaken zien. Hoewel poetsen heus geen hogere wiskunde lijkt, delen professionele schoonmakers de meest uiteenlopende tips die jou heel veel tijd kunnen besparen. Wist je bijvoorbeeld dat je de douche prima kunt schoonmaken terwijl je erin staat? Bespaart niet alleen water, maar ook tijd. Deze en 4 andere favoriete schoonmaakhacks delen we met je.

Poetsen terwijl je doucht

Over efficiëntie gesproken: waarom neem je geen schone doek mee terwijl je in de douche staat? Poets je elke douchebeurt een klein deel muur of sanitair, dan kun je die grote schoonmaak wat vaker overslaan.

Laat je tv blinken

Als er één voorwerp in huis veel stof vangt, is het de televisie wel. Vooral wanneer de zon erop schijnt lijkt het ding al jaren niet gepoetst te zijn. Met de verkeerde doek kun je vegen wat je wil, maar blijft het stof zich ophopen. Hoe je het wel verwijdert? Neem het scherm af met een plumeau, en meng vervolgens 2 bekers water met een kwart beker pure alcohol. Spuit op een microvezeldoek, haal deze over de tv heen et voilà: stof verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Vieze geurtjes in oude tapijten

Een vintage tapijt maakt van je ruimte een stijlvol interieur. Het grote nadeel? Er kunnen nare geurtjes intrekken, die moeilijk zijn te verwijderen. Maar ook daar komt TikTok handig om de hoek kijken: doe een aantal lepels baking soda en zo’n 20 druppels van je favoriete etherische olie in een bakje, strooi het mengsel uit over je tapijt en laat een uur (of langer) intrekken. Stofzuig het kleed daarna en je huis (en tapijt) ruikt binnen de kortste keren alsof er een heerlijke geurkaars brandt.

Oven schoonmaken zonder moeite

Is er iets viezer dan aangekoekte etensresten in je oven? Het schoonmaken is vaak een flinke klus, en zelfs hardhandig schrobben helpt niet altijd. #HouseKeepersOfTikTok leert ons echter dat dat ook nergens voor nodig is. Plaats je een ovenbestendig bakje met citroenschijven een half uurtje in een voorverwarmde oven, dan helpt het zuur uit de citroen de aangekoekte resten los te weken. Hoef jij ze daarna alleen nog weg te vegen.

Blinkende pannen

Over aangekoekt gesproken... we hebben allemaal wel een pan in huis die betere tijden heeft gekend. Schoonmaken met een simpel schuursponsje en schoonmaakmiddel haalt de bruine laag niet weg, maar het mengsel dat we op TikTok zagen? Dat lijkt magisch te werken. Gooi allereerst baking soda in de pan, en mix met een scheutje azijn. Voeg als laatst een beetje afwasmiddel toe en laat de pan 5 minuten koken. Je zult zien dat hard schrobben hierna niet meer nodig is.

Bron: PureWow, Shape