Shopping: turquoise is de nieuwe woontrendkleur voor de zomer en zo style je deze

Casa turquoise

Turquoise of turkoois kennen we in veel varianten: van diep-petrol tot zeegroen. Die kleurnuances zorgen voor speelsheid en ruimte om verschillende tinten te combineren. Van helder tot donker, van mint tot oceaanblauw. Wanneer je met verschillende nuances uit dezelfde kleurfamilie werkt, zorg je voor eenheid. Niemand die opmerkt dat je met verschillende turquoise accenten werkt. In het algemeen geldt: combineer groen- en blauwtinten met dezelfde ondertoon, zo verraad je niet dat je met wisselende kleuren werkt. Kies je voor groentinten? Kies dan voor groen met een blauwe ondertoon. Val je op een blauwe kleur? Zorg ervoor dat hierin een groene tint is verwerkt. Samen staan ze sterk en benadruk je het frisse gevoel van turquoise.

Stijlen met turquoise

Denk je aan turquoise, dan denk je misschien aan de zee. Daarom is de oceaan een goede inspiratiebron. Natuurlijke materialen zoals bamboe, riet, rotan, onbewerkt hout, linnen, kalkverf en betonstuc benadrukken het strandgevoel. Voeg er turquoise accenten aan toe en je creëert een vakantiesfeer.

Klein gebaar, groot resultaat

Wie durft, pakt het groots aan met behang of verf, maar ook hierin geldt: let op wat je thuis hebt staan. Heb je veel industriële materialen in je interieur, zoals metaal, staal of zwarte accenten, dan kan turquoise de ruimte donker laten ogen. De kleur heeft dan niet meer het verfrissende en energieke effect dat-ie wel creëert in een lichte basis. De juiste balans vind je wanneer je natuurlijke materialen met turquoise combineert. Tip: begin in etappes met het toepassen van turquoise, zo zie je stapsgewijs waar ruimte is om de tint te omarmen. Van kussen tot poef of gordijn... Soms zorgen kleine gebaren voor een groot resultaat.

Turquoise shopping

Vleugje groen en blauw: turquoise is de nieuwe woontrendkleur voor de zomer Beeld Libelle

Bron: Styling door Christianna Kazantzis