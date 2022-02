Smiley’s zijn hip: zo staan ze het leukst in je interieur

Smiley’s zijn bijna altijd geel en dat is op het eerste gezicht een best lastige kleur om te combineren. Deze kleur doet het goed in combinatie met neutrale tinten als zwart, wit en beige, maar matcht ook met groen, oranje, grijs en paars.

Dit is hoe je de smiley kunt toevoegen aan je interieur zonder verbaasde blikken te krijgen:

Kussens op bed of bank

Scoor een smiley-kussen voor de op de bank of op bed. Ga voor een kussen van goede kwaliteit en niet voor een glanzende kussensloop met daarop een geprinte foto van een WhatsApp-emoji.

Bestel je smiley kussen hier.

Maak een gezellig hoekje

Leuk item op de kop getikt? Maak een gezellig hoekje waar je het neer kunt zetten. Zoals een mooie lamp in combinatie met een kamerplant of een beeldje bovenop je dressoir.

Bestel je smiley lamp hier.

Poster aan de muur

Altijd een goed idee: hang een poster aan de muur. Net als bij het kussen kies je ook hierbij een poster van goede kwaliteit en niet een foto van een WhatsApp-emoji. Mooi in combinatie met een andere poster, maar ook leuk om op zoek te gaan naar andere smiley-printjes.

Bestel je smiley poster hier.

Op de vloer

In de winkel zie je ze steeds vaker liggen: een rond vloerkleed in de vorm van een smiley. Met een rond vloerkleed doorbreek je in een handomdraai de standaard rechte lijnen en creëer je extra contrast. Hierdoor valt niet alleen het vloerkleed op, maar ook de rest van je interieur. Toch te heftig, zo’n groot lachend vloerkleed in je woonkamer? Ga dan voor een vrolijke deurmat.

Bestel je smiley deurmat hier.

Bron: Pinterest